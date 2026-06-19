北海道江別市で男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件の裁判で、検察は当時１６歳の少年に対し、懲役１０年以上、１５年以下の不定期刑を求刑しました。



（少年（当時１６））「裁判のときに指摘されたことをしっかり考えて、被害者にしたことを考えていきます。具体的にはどういう償いをするかはわからないので、考えていきたい」



犯行当時１６歳だった少年。



最後にこのように述べ、裁判は結審しました。





強盗致死などの罪に問われているのは、少年と川村葉音被告、滝沢海裕被告の３人です。３人は２０２４年１０月、江別市の公園で長谷知哉さんと交際していた八木原亜麻被告らと共謀し、長谷さんに暴行を加えて死亡させたうえ、現金やカードを奪うなどしたとされています。６月１９日に開かれた少年の裁判で検察はー（検察）「少年は直ちに状況を理解して犯行に加わった」こう指摘するも、「暴行は他の共犯者より劣る」として、懲役１０年以上、１５年以下の不定期刑を求刑しました。弁護側は「少年の関与が被害者の死に直結したとはいえない」として懲役５年以上、１０年以下の不定期刑を求めています。事件に関わっていた６人のうち川村被告ら３人については、札幌地裁が「強盗致死罪が成立する」との判断を示したあと、裁判を分離して審理が進められてきました。強盗致死罪の法廷刑は「死刑または無期懲役」と定められていますが、関与の度合いによって検察の求刑が分かれています。検察は川村被告に対して、「暴行や金品の要求は自発的な行動」などと指摘し、無期懲役を求刑。滝沢被告については、自ら暴行を加えるも「犯行を主導したとは認められない」として、懲役２０年を求刑しました。弁護側はそれぞれ情状酌量を求めています。３人への注目の判決は６月２５日に言い渡されます。※ＳＴＶでは今回の裁判の「特定少年」について、事件の重大さや社会的影響などを総合的に判断し、実名で報道しています。