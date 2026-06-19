新たな法規に対応した一部改良モデルが登場

2026年6月18日、トヨタは「ハイエース バン」の一部改良モデルを発表し、同年7月1日に発売すると明らかにしました。

1967年の初代誕生から長きにわたって世界中で愛用されているハイエース。現在日本で販売されている現行モデル（5代目・200系）は、2004年の登場から20年以上が経過している超ロングセラー車です。

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ワンボックス特有の広大な荷室空間を特徴とし、優れた乗降性や荷物の積み下ろしを支えるスライドドアを装備。用途に合わせて標準ルーフからハイルーフ、ワイドボディまで選べる多彩なバリエーションを展開し、仕様によっては便利な「デュアルパワースライドドア」なども用意されています。

商用車としてのプロユースにとどまらず、近年は車中泊やアウトドアレジャーを楽しむ趣味のベース車両としても絶大な支持を集め続けています。

パワートレインは、最高出力136ps・最大トルク182Nmを発揮する2リッターと2.7リッター（160ps・243Nm）のガソリンエンジンに加え、力強い走りと燃費を両立した2.8リッターディーゼルエンジン（151ps・300Nm）をラインナップし、用途に合わせて2WDと4WDが選択可能です。

登場から20年以上が経過する長寿モデルですが、時代に合わせたアップデートをこまめに行っているのがハイエースの強みです。

直近の2026年1月には、通称“9型”と呼ばれる大規模な一部改良が行われたばかりでした。この改良では、「Toyota Safety Sense」の機能拡張（昼間の自動二輪車検知など）や「レーダークルーズコントロール」の初採用など、運転支援機能を大幅に強化。

さらに、カラーデジタルメーターや8インチディスプレイオーディオの導入、Bi-Beam LEDヘッドランプの採用など、近代的な装備が一挙に搭載されています。

そこから約半年で発表された今回の一部改良は、主に世界的な法規への対応を目的とした手堅いアップデートとなっています。

具体的には、国連欧州経済委員会（ECE）が定める車両安全規則に適合させるため、座席の強度や固定方法、ヘッドレストなど、シート周りの安全性能をより一層高める変更が施されました。

新ハイエース バンの価格（消費税込み）は、286万円から468万3800円に設定されています。