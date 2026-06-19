アウェーユニ世界２位の日本、アップ着も強いぞ！５位だ。オランダがワースト「おそらく最も醜い」「とんでもなくチカチカする」【W杯】
森保ジャパンはユニホームのみならず、試合直前の練習時に身にまとう、ウォームアップアップ着でも“強豪国”だ。
米大手スポーツチャンネル『ESPN』は、日本代表のアウェーユニホームを「北中米W杯ユニホームランキング」で２位に選出。「発売と同時に完売となったのも納得だ」と大絶賛した。
同メディアはそして今回、「北中米W杯ウォームアップ着ランキング」を発表。「The Good（良い）」「The Bad（悪い）」「THE UGLY（醜い）」の３部門に分けて各付けしたなか、日本は「The Good」の５位にピックアップし、次のように評した。
「日本の試合前用トップスは、名作アニメ『キャプテン翼』から直接インスピレーションを得たものだ。この作品は、路上でサッカーを始めた若き天才が、やがて世界一の選手へと成長する物語である。まさに相応しいことに、このジャージには、翼自身が着ていたものとよく似た、墨で手描きされたような渦巻き模様のグラフィックが施されている」
一方で、初戦で日本と２−２で引き分けたオランダは「THE UGLY」の１位に。酷評だ。
「おそらく今大会で最も醜いシャツと言えるだろう、オランダの派手すぎるウォームアップ用トップスは、ナイキとPattaのコラボレーションによるものだ。眩いばかりの全面グラフィックは、ライオン、鎖、チューリップで構成されており、これまでに作られたなかで最もチカチカするオレンジ色で表現されている」
掴んだ勝点はともに１だが、ウォームアップ着に関しては、日本とオランダで対照的な結果となった。なお、「The Good」のトップ５は以下の通り。
１位 フランス（ナイキ）
２位 アメリカ（ナイキ）
３位 ドイツ（アディダス）
４位 カナダ（ナイキ）
５位 日本（アディダス）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】派手過ぎる…「最悪」と酷評されたオランダのウォームアップ着
米大手スポーツチャンネル『ESPN』は、日本代表のアウェーユニホームを「北中米W杯ユニホームランキング」で２位に選出。「発売と同時に完売となったのも納得だ」と大絶賛した。
同メディアはそして今回、「北中米W杯ウォームアップ着ランキング」を発表。「The Good（良い）」「The Bad（悪い）」「THE UGLY（醜い）」の３部門に分けて各付けしたなか、日本は「The Good」の５位にピックアップし、次のように評した。
一方で、初戦で日本と２−２で引き分けたオランダは「THE UGLY」の１位に。酷評だ。
「おそらく今大会で最も醜いシャツと言えるだろう、オランダの派手すぎるウォームアップ用トップスは、ナイキとPattaのコラボレーションによるものだ。眩いばかりの全面グラフィックは、ライオン、鎖、チューリップで構成されており、これまでに作られたなかで最もチカチカするオレンジ色で表現されている」
掴んだ勝点はともに１だが、ウォームアップ着に関しては、日本とオランダで対照的な結果となった。なお、「The Good」のトップ５は以下の通り。
１位 フランス（ナイキ）
２位 アメリカ（ナイキ）
３位 ドイツ（アディダス）
４位 カナダ（ナイキ）
５位 日本（アディダス）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】派手過ぎる…「最悪」と酷評されたオランダのウォームアップ着