ココス「2026夏のランチメニュー」、爽やかなレモンクリームパスタやスタミナ満点のガーリックハンバーグなど

ファミリーレストラン ココスは、6月23日から「2026夏のランチメニュー」を導入する。

平日限定で790円(税込869円)から提供しているココスのお得なランチメニューに、「海老とアボカドのレモンクリームパスタ」や「揚げなすのモッツァレラトマトパスタ」、「鬼おろし冷やし豚しゃぶプレート」「チーズ&ガーリックハンバーグ」が登場する。

また、「純氷ふわふわかき氷 ミニ!いちご」をランチタイム限定価格で提供する。

※天保山マーケットプレース店･空港店舗を除く、503店舗で販売予定。

【ココス「2026夏のランチメニュー」の画像はこちら】

〈パスタランチセット〉

本格パスタにサラダ･スープバーが付いたお得なセット。

◆海老とアボカドのレモンクリームパスタランチ

990円(税込1,089円)

海老やアボカド、セミドライトマトが入った爽やかな味わいのレモンクリームパスタに、ベビーリーフをトッピングし、彩り鮮やかに仕上げた。

レモンクリームソースにはレモンピールとレモン果汁を使用し、爽やかな風味と程よい酸味をプラスした。しっかり混ぜると、グラナパダーノチーズの香りやコクが加わり、より奥深い味わいへと変化する。好みでレモンを搾って、より爽やかな風味が楽しめる。

◆揚げなすのモッツァレラトマトパスタランチ

890円(税込979円)

グランドメニューで人気のモッツァレラトマトパスタに、とろけるような食感の揚げなすを合わせた。トマトの旨みと程よい酸味、モッツァレラのまろやかな味わいが揚げなすにぴったりだという。

〈スペシャルランチ〉

メインメニューにスープバーなどが付いた、満足感のあるセット。

◆鬼おろし冷やし豚しゃぶプレートランチ

990円(税込1,089円)

国産豚のしゃぶしゃぶに、シャキシャキとした“鬼おろし”をトッピングしたプレート。豚しゃぶには、生姜がほんのりと香る、鰹だしや白醤油を使用したたれで味を付けている。オクラやヤングコーンなどの野菜で彩り豊かに仕上げた。ポン酢とごまだれで味の変化も楽しめる。ライスまたは石窯パンとスープバー付き。

〈あつあつランチセット〉

肉がメインの鉄板メニューにライスまたは石窯パンとスープバーが付いた、ガッツリ食べたい時にぴったりなセット。

◆チーズ&ガーリックハンバーグランチ

990円(税込1,089円)

ジューシーなハンバーグにチェダーチーズと素揚げしたホクホク食感のガーリックをトッピングした、スタミナ満点の一品。ガーリックトマトソースとデミグラスソースのどちらかを選べる。ライスまたは石窯パンとスープバー付き。

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〈デザート〉

ランチタイム限定価格で、食後にぴったりなデザートを提供する。

◆ランチ 純氷ふわふわかき氷 ミニ!いちご

490円(税込539円)

かき氷の大定番であるいちごフレーバーの“純氷ふわふわかき氷”。追いシロップとして、果肉入りのいちごソースとミルクシロップが付いてくる。ランチタイム限定で、通常価格よりも50円(税込55円)お得に注文できる。