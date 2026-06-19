「やっと修理から戻ってきた！」ヒロシ、愛車KAWASAKIと2ショット
お笑い芸人のヒロシが17日にInstagramを更新。愛車との2ショットを披露した。
【写真】ヒロシ、愛車が「カッコよすぎ」 カスタムした愛車も披露（10枚）
自虐ネタで一世を風靡し、その後「ソロキャンプの伝道師」として再ブレイクしたヒロシ。SNSでは自身の愛車であるハーレーダビッドソン、KH250などを投稿し、話題を呼んでいる。
そんな彼が「やっと修理から戻ってきた！修理ばかりや！」と投稿したのは愛車との2ショット。写真には愛車のKH250と並んぶヒロシの姿が収められている。
笑顔でピースサインを見せるヒロシと愛車の2ショットに、ファンからは「やっぱり、カワサキさんかっちょええよ！」「手がかかるバイク程、可愛いですよね！」「ハーレーもいいけどカワサキ似合ってます」
引用：「ヒロシ」Instagram（@hiroshidesu.official）
【写真】ヒロシ、愛車が「カッコよすぎ」 カスタムした愛車も披露（10枚）
自虐ネタで一世を風靡し、その後「ソロキャンプの伝道師」として再ブレイクしたヒロシ。SNSでは自身の愛車であるハーレーダビッドソン、KH250などを投稿し、話題を呼んでいる。
そんな彼が「やっと修理から戻ってきた！修理ばかりや！」と投稿したのは愛車との2ショット。写真には愛車のKH250と並んぶヒロシの姿が収められている。
笑顔でピースサインを見せるヒロシと愛車の2ショットに、ファンからは「やっぱり、カワサキさんかっちょええよ！」「手がかかるバイク程、可愛いですよね！」「ハーレーもいいけどカワサキ似合ってます」
引用：「ヒロシ」Instagram（@hiroshidesu.official）