女優の星野真里（４４）が、今年の日本テレビ系「２４時間テレビ４９―愛は地球を救う―」（８月２９、３０日）のマラソンランナーを務めることが２１日、明らかになった。同日放送の同局系「ＧｏｌｄｅｎＳｉｘＴＯＮＥＳ」（日曜・後９時）内で発表された。国指定難病「先天性ミオパチー」を患う１０歳の娘を持つ星野が、番組恒例のチャリティーマラソンに挑む。星野は、２０１１年に元ＴＢＳアナウンサーで現都議会議員の