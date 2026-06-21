6月21日に放送されたABEMAの婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』第2話にて、年収3500万円のイケメン経営者をめぐり、24歳のモデル美女と31歳の整形美人ナースによる恐怖の“助手席争奪戦”が勃発した。【映像】論争を呼んだ“助手席争奪戦”の一部始終同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など