◆第１６回園田ＦＣスプリント（６月１８日、園田競馬場・ダート８２０メートル、良）

近畿、四国、九州地区交流競走の第１６回園田ＦＣスプリントは１８日、園田競馬場のダート８２０メートルに１１頭（地元６、高知４、佐賀１。エーデルリッターは競走除外）が参戦して争われ、高知のフクノユリディズ（多田羅）が、逃げ切って２度目の重賞制覇を飾った。兵庫在籍時の昨年４月の飛山濃水杯（笠松）以来となるタイトル。２着プロテア、３着フォルテローザと高知勢が上位を独占した。

前走まで兵庫に所属していたフクノユリディズが、走り慣れた園田コースで躍動した。４８秒７という好タイムで逃げ切り、２度目の重賞制覇だ。

６番人気と伏兵扱いながら、スタートを決めると、ライバルを押しのけて先頭へ。脚いろは最後まで衰えず、２着のプロテアに２馬身半差をつけて逃げ切った。「返し馬の雰囲気も良かったし、自信はありました」と殊勲の多田羅。「スピードに乗っていて、走っていて楽しかった」と胸を張った。

鞍上にとっては、２２年ダノングッド以来２度目のＦＣスプリント制覇。「兵庫ではまだ３回しか重賞を勝っていませんが、相性がいいということで…」と、冗談を交えながら喜びを表した。（蔵田 成樹）