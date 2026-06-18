「コワイかもしれない 押切蓮介ホラー短編集」本日発売。ゾゾッとする全14作品を収録呪物蒐集家の田中俊行氏との怪異対談も
【コワイかもしれない 押切蓮介ホラー短編集】 6月18日発売 価格：1,430円
(C) 2026 TAKESHOBO Co.,ltd.
竹書房は、コミックス「コワイかもしれない 押切蓮介ホラー短編集」を6月18日に発売した。価格は1,430円。
本作は、著者である押切蓮介氏が実際に体験したり、知人から聞いたりした怖い話をマンガ化したもの。「増刊本当にあった愉快な話」、「怪談コミック サムケ」などに掲載された作品や、特別収録の描き下ろしマンガ「直近のコワイかもしれない」など全14作品を収録している。
また、作品を描いた当時の気持ちや状況など、各作品に対する著者コメントも追記。“工業高校出身同士でほぼ同世代”の押切蓮介氏と田中俊行氏（呪物蒐集家）との怪異対談「コワイかもしれない」話も収録されている。
押切蓮介氏 メッセージPOP
「コワイかもしれない 押切蓮介ホラー短編集」
著者：押切蓮介氏
発売日：6月18日（木）
判型：A5判
ページ数：144ページ
定価：1,430円
作家情報【押切蓮介氏】
1979年9月19日生まれ、神奈川県川崎市出身。1998年に、ヤングマガジン（講談社）にて「マサシ!!うしろだ!!」でデビューし、「でろでろ」などホラーギャグの分野で人気を博す。代表作に「ミスミソウ」、「ピコピコ少年」、「ゆうやみ特攻隊」、「ハイスコアガール」、「狭い世界のアイデンティティー」など多数。「ミスミソウ」は実写映画化、「ハイスコアガール」はTVアニメ化も果たした。月刊ビッグガンガン（スクウェア・エニックス）にて「ハイスコアガール DASH」、怪と幽（KADOKAWA）にて「おののけ！くわいだん部」を連載中。
特典情報
アニメイト特典 ペーパー
ゲーマーズ特典 イラストカード
メロンブックス特典 イラストカード
COMIC ZIN特典 イラストカード
試し読み
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