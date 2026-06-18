【コワイかもしれない 押切蓮介ホラー短編集】 6月18日発売 価格：1,430円

竹書房は、コミックス「コワイかもしれない 押切蓮介ホラー短編集」を6月18日に発売した。価格は1,430円。

本作は、著者である押切蓮介氏が実際に体験したり、知人から聞いたりした怖い話をマンガ化したもの。「増刊本当にあった愉快な話」、「怪談コミック サムケ」などに掲載された作品や、特別収録の描き下ろしマンガ「直近のコワイかもしれない」など全14作品を収録している。

また、作品を描いた当時の気持ちや状況など、各作品に対する著者コメントも追記。“工業高校出身同士でほぼ同世代”の押切蓮介氏と田中俊行氏（呪物蒐集家）との怪異対談「コワイかもしれない」話も収録されている。

押切蓮介氏 メッセージPOP

「コワイかもしれない 押切蓮介ホラー短編集」

著者：押切蓮介氏

発売日：6月18日（木）

判型：A5判

ページ数：144ページ

定価：1,430円

作家情報

【押切蓮介氏】

1979年9月19日生まれ、神奈川県川崎市出身。1998年に、ヤングマガジン（講談社）にて「マサシ!!うしろだ!!」でデビューし、「でろでろ」などホラーギャグの分野で人気を博す。代表作に「ミスミソウ」、「ピコピコ少年」、「ゆうやみ特攻隊」、「ハイスコアガール」、「狭い世界のアイデンティティー」など多数。「ミスミソウ」は実写映画化、「ハイスコアガール」はTVアニメ化も果たした。月刊ビッグガンガン（スクウェア・エニックス）にて「ハイスコアガール DASH」、怪と幽（KADOKAWA）にて「おののけ！くわいだん部」を連載中。

特典情報

アニメイト特典 ペーパー

ゲーマーズ特典 イラストカード

メロンブックス特典 イラストカード

COMIC ZIN特典 イラストカード

試し読み

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