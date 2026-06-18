米国とイランが中東地域のすべての戦線で戦争を停止し、今後60日以内にイランの非核化交渉を行うことを柱とする全14項目の終戦了解覚書（MOU）の全文が17日（現地時間）、公開された。

米紙ニューヨーク・タイムズ（NYT）やCNNなど現地メディアによると、米政府高官はこの日、米・イラン間の敵対行為停止、ホルムズ海峡開放、核交渉開始などを盛り込んだMOU全文を公開した。これに先立ち、ブルームバーグ通信がMOU草案を入手して報じたことはあったが、トランプ政府がMOU全文を公開したのは今回が初めてだ。

第1項には、米国とイランがレバノンを含む中東のすべての戦線で軍事作戦を即時かつ恒久的に停止することを宣言し、レバノンの領土保全と主権保障を約束する内容が盛り込まれている。続いて米国とイランは互いの主権と領土保全を尊重し、相手国の内政に干渉しないこととした。

MOUにはまた、米国とイランが最大60日以内に実務交渉を行い、双方の合意により交渉期間を延長できるとの内容も含まれている。MOU署名と同時に米国はイランに対する海上封鎖解除を開始し、30日以内に完了する。イランはホルムズ海峡の安全な航行のため、30日以内に技術的・軍事的障害物および機雷の除去を通じて海峡航行を完全に正常化し、60日間は海峡内での無償航行を可能にするため最善を尽くすこととした。

MOUには、米国がイランの再建と経済発展のため、少なくとも3000億ドル（約48兆円）規模の相互合意済み確定計画を地域パートナーとともに策定するとの条項も盛り込まれた。イランは戦争被害賠償として約4000億ドル（約57兆円）を米国に要求していたが、米国がこれを拒否したため、中東アラブ諸国や韓国・日本などアジア諸国の民間企業が出資する再建・開発基金の創設案が議論されたという。

最大の争点であるイランの非核化については、「イランは核兵器を取得または開発しないことを再確認する」と明記された。また、イランの高濃縮ウラン備蓄分は米国とイランが相互に合意するメカニズムに従って処分し、国際原子力機関（IAEA）の監督下で現地希釈する方式を最低限のガイドラインとして提示した。

米国はMOU履行と同時に、イランの凍結資産を即時かつ全面的に使用できるよう措置するとの内容も含めた。凍結されたイラン資産は原油販売代金など総額1000億ドルに達すると推定される。

以下は米政府高官が公開した14項目で構成されたMOUの全文。

アメリカ合衆国（以下、米国）とイラン・イスラム共和国（以下、イラン）は、相互の信義誠実の原則に基づき、次のとおり共同で合意した。

第1項 米国、イラン、および現在戦争に参加している両国の同盟国は、本了解覚書（MOU）に署名することにより、レバノンを含むすべての戦線で軍事作戦を即時かつ恒久的に停止することを宣言し、今後互いに対していかなる戦争または軍事作戦も開始しないこと、互いに対する武力による威嚇または武力行使を自制すること、そしてレバノンの領土保全と主権を保障することを約束する。

最終合意文は、レバノンを含むすべての戦線における戦争の恒久終結および本条項のその他の規定を確定する。

第2項 米国とイランは、相互の主権と領土保全を尊重し、相手の内政に干渉しないことを約束する。