ENHYPEN、VRコンサートが劇場でよみがえる それぞれのインタビューなど未公開映像を追加
グローバルグループ・ENHYPENのVRコンサート「ENHYPEN VR CONCERT : IMMERSION」が、未公開映像を加えた『ENHYPEN IMMERSION IN CINEMAS』とし、7月10日から期間限定で劇場公開されることが17日、発表された。
【写真】かわいい！ENHYPENの公式キャラクター「ENCHIN」
本作は、メンバーそれぞれのインタビューを含む未公開映像を追加し、映像もパワーアップ。SCREENXでは3面スクリーンに広がる映像による驚異の没入型シアター、4DXではモーションシートと環境効果でアトラクションのように映画が楽しめ、ULTRA 4DXではSCREENXと4DXの両方を味わえる。これまで以上にENHYPENのステージに没入し、まるでコンサート会場にいるかのようなエネルギーと感動を体感できる。
「Bite Me」「XO（Only If You Say Yes）」といった世界的なヒット曲に加え、ファンへの想いを込めた「Highway 1009」も披露されるスペシャルコンサートとなっている。
ムビチケ前売り券（オンライン券）は、6月19日午前11時から発売開始予定。購入者には、デジタル特典「オリジナルスマホ壁紙」がプレゼントされる。
【写真】かわいい！ENHYPENの公式キャラクター「ENCHIN」
本作は、メンバーそれぞれのインタビューを含む未公開映像を追加し、映像もパワーアップ。SCREENXでは3面スクリーンに広がる映像による驚異の没入型シアター、4DXではモーションシートと環境効果でアトラクションのように映画が楽しめ、ULTRA 4DXではSCREENXと4DXの両方を味わえる。これまで以上にENHYPENのステージに没入し、まるでコンサート会場にいるかのようなエネルギーと感動を体感できる。
「Bite Me」「XO（Only If You Say Yes）」といった世界的なヒット曲に加え、ファンへの想いを込めた「Highway 1009」も披露されるスペシャルコンサートとなっている。
ムビチケ前売り券（オンライン券）は、6月19日午前11時から発売開始予定。購入者には、デジタル特典「オリジナルスマホ壁紙」がプレゼントされる。