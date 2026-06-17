2児の母・亜希、「そうめん」のアレンジレシピ2品を紹介「簡単＆時短なのに大満足！」夏の食事の“マンネリ”を解消
2児の母でモデルの亜希（57）が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。暑い季節にぴったりな「そうめん」を使ったアレンジレシピ2品を紹介した。
【動画】「簡単＆時短なのに大満足！」亜希が教える“そうめん”のアレンジレシピ＆作り方
「【そうめんアレンジ2品】簡単＆時短なのに大満足！暑い夏にぴったりな料理をご紹介します」と題した動画で、マンネリしやすいそうめんのアレンジレシピを“和風”と“イタリアン風”との2種類、実践型で披露している。
1品目は「めかぶそうめん」。ポイントは、ざく切りにしたミョウガは、一度ペーパーで拭くこと、めかぶはパック売りの日持ちするものより、生の新鮮なほうがオススメなことなど。生姜はすらずに「うちは結構ざく切りで、生姜を食べるっていう感じにしちゃう」と、細かく生姜を切って入れるという。
【めかぶそうめん レシピ】
1. みょうがをザク切りにする
2. オクラは塩で板ずりをする
3. オクラを小口切りにする
4. 生姜をみじん切りにする
5. 器にめんつゆと水をいれる
6. 茹でたそうめんを入れ、めかぶ・薬味をトッピングしたら完成！
２品目は「しらすのガリバタそうめん」。パンにも合うメニューで、にんにくは細かく切り、しらすの塩分に合わせてバターの量はお好みで調節するといいそうだ。さらにアンチョビを入れても美味しいとのこと。
【しらすのガリバタそうめん レシピ】
1. にんにくをみじん切りにする
2. オリーブオイルを熱したフライパンに引き、にんにくを炒める
3. しらすを加え、さらに炒める
4. 茹でたそうめんとオリーブオイルを和える
5. しらすを加えてさらに和える
6. 塩も加えて和える
7. 盛り付け、しそを乗せブラックペッパーを振ったら完成！
動画では、スタッフたちが「おいしそう！」「おしゃれ」とリアクションしていたほか、コメント欄にも「いいですね！夏の暑い時に最高のレシピ！」「どちらもおいしそうでした。早速作ってみます」「亜希さんが作る2品がすごすぎて。全部おいしそうでした」などと、さまざまなコメントが寄せられていた。
【動画】「簡単＆時短なのに大満足！」亜希が教える“そうめん”のアレンジレシピ＆作り方
「【そうめんアレンジ2品】簡単＆時短なのに大満足！暑い夏にぴったりな料理をご紹介します」と題した動画で、マンネリしやすいそうめんのアレンジレシピを“和風”と“イタリアン風”との2種類、実践型で披露している。
1品目は「めかぶそうめん」。ポイントは、ざく切りにしたミョウガは、一度ペーパーで拭くこと、めかぶはパック売りの日持ちするものより、生の新鮮なほうがオススメなことなど。生姜はすらずに「うちは結構ざく切りで、生姜を食べるっていう感じにしちゃう」と、細かく生姜を切って入れるという。
1. みょうがをザク切りにする
2. オクラは塩で板ずりをする
3. オクラを小口切りにする
4. 生姜をみじん切りにする
5. 器にめんつゆと水をいれる
6. 茹でたそうめんを入れ、めかぶ・薬味をトッピングしたら完成！
２品目は「しらすのガリバタそうめん」。パンにも合うメニューで、にんにくは細かく切り、しらすの塩分に合わせてバターの量はお好みで調節するといいそうだ。さらにアンチョビを入れても美味しいとのこと。
【しらすのガリバタそうめん レシピ】
1. にんにくをみじん切りにする
2. オリーブオイルを熱したフライパンに引き、にんにくを炒める
3. しらすを加え、さらに炒める
4. 茹でたそうめんとオリーブオイルを和える
5. しらすを加えてさらに和える
6. 塩も加えて和える
7. 盛り付け、しそを乗せブラックペッパーを振ったら完成！
動画では、スタッフたちが「おいしそう！」「おしゃれ」とリアクションしていたほか、コメント欄にも「いいですね！夏の暑い時に最高のレシピ！」「どちらもおいしそうでした。早速作ってみます」「亜希さんが作る2品がすごすぎて。全部おいしそうでした」などと、さまざまなコメントが寄せられていた。