バレーボールの「ネーションズリーグ（VNL）」は17日、フィリピン・パサイシティでプール5第2週の第1戦が行われる。世界ランキング4位の女子日本代表は、同9位のセルビア代表と対戦する。

カナダラウンドで4連勝を飾り、好スタートを切った日本女子。フィリピンに舞台を移し、その勢いを維持できるか注目が集まる。



■フィリピンラウンド初陣に臨む

日本はトルコ出身のフェルハト・アクバシュ監督が率いて2年目のチームで、昨年はVNL、世界選手権でともに4位。海外移籍を果たす選手も増え、チーム力を高めた今季は、2024年大会以来の表彰台も見据えている。

迎えたカナダラウンドでは、初戦のフランス戦で3－1の逆転勝ちを収めると、ウクライナ戦では高さで上回る相手に3－1で勝利。3戦目のドイツ戦では中盤まで拮抗した展開が続く中、重要なポイントを取り切ってストレート勝ちを収めた。さらに、開催国カナダとの一戦では2セット先取から追いつかれながらもフルセットを制し、“勝ち切る強さ”を見せて4連勝を飾った。

チームを支えているのが強力なアタッカー陣だ。主将の石川真佑は出場選手中4位の72得点をマークし、昨年エース格へと成長した佐藤淑乃は同5位の71得点。また、カナダ戦でチーム最多得点を挙げた和田由紀子も同7位の69得点と存在感を示した。

さらに、セッターの関菜々巳やベテランのミドルブロッカー・島村春世、ドイツ戦で代表デビューを果たした山口真季など、多くの選手が出場機会をつかみ、総合力の高さを示している。

迎えるフィリピンラウンド初戦の相手はセルビア。最新の世界ランキングは9位となっている。日本は昨年のVNL予選ラウンドで3－0のストレート勝ちを収め、世界選手権でも予選ラウンドで3－1の勝利を挙げている。

セルビアはチームのエース格であるティヤナ・ボスコヴィッチが第1週を欠場しており、日本戦のメンバーからも外れた。一方で、21歳のミドルブロッカー、ヘナ・クルタギッチら若手を擁しており、日本がどのように攻略するかがポイントとなる。

日本は石川、佐藤、和田ら主力が順当にメンバー入りしており、カナダラウンドの勢いそのままに開幕5連勝を狙う。セルビアを下し、その強さを持続できるか注目される。

■試合情報

日本vs.セルビア

試合開始：日本時間 6月17日（水）21時00分

ライブ＆見逃し配信：U-NEXT、VOLLEYBALL TV（VBTV）

テレビ放送情報：BS-TBS（20:54～）