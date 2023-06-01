古江彩佳がメジャー前哨戦を棄権 日本勢は12人が出場
＜マイヤーLPGAクラシック 事前情報◇16日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72 ＞次週行われるメジャー「KPMG全米女子プロ選手権」の前哨戦にあたる今大会。開幕を前に、古江彩佳が棄権したことをLPGAツアーが発表した。これにより、補欠1番手のチャン・ヤフイ（中国）が繰り上がりで出場する。
【写真】これは珍しい！ 古江彩佳の力強いガッツポーズ
棄権理由は明らかにされていないが、古江は先週、ツアー唯一のペア戦で西村優菜とタッグを組み、5位に入っていた。これで日本勢は12人が出場となる。古江と同じく先週5位に入った渋野日向子、勝みなみのほか、西村、岩井明愛、岩井千怜、馬場咲希、吉田優利、櫻井心那、原英莉花が参戦する。また、前週は試合をスキップした山下美夢有、竹田麗央、そして笹生優花も出場する。賞金総額は325万ドル（約5億2000万円）で、優勝者には48万7500ドル（約7800万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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