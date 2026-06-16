コメダ珈琲店、夏恒例「カリー祭り」開催　新作「カリーナンドッグ」「アサイーミックスラッシー」発売

コメダ珈琲店は6月24日から、全国の店舗で季節限定フェア「カリー祭り」を開催する。

今年は新宿中村屋監修のカリーソースを使用したスナック4品と、カリーとの相性を意識したドリンク2品を展開する。販売期間は7月中旬までを予定している。

〈新作2品を加えた全6商品を展開〉

昨年好評を博した「カリー祭り」を2026年も開催する。

今年は昨年の人気商品に加え、新たに「カリーナンドッグ」と「アサイーミックスラッシー」が登場。スパイシーなカリー商品と爽やかなドリンクを組み合わせ、その日の気分に合わせて何度でも楽しめるラインアップを提案する。

〈販売商品（税込）〉

・カリーナンドッグ（710円〜770円）

・チーズカリーとナン（750円〜810円）

追加ナン 250円

追加チーズカリーソース 320円

【画像7点】コメダ夏恒例「カリー祭り」の全ラインアップはこちら

・タンドリーチキンホットサンド（1,270円〜1,330円）

・ラッシー（620円〜860円）

・アサイーミックスラッシー（670円〜910円）

・カツカリーパン（950円〜1,040円）

※価格は店舗によって異なる

※カツカリーパンは通年販売商品

〈新宿中村屋監修の特製カリーソースを使用〉

フェアで使用するカリーソースは、老舗食品メーカー・新宿中村屋が監修。コクと深みのあるスパイシーな味わいが特徴で、メニューごとに2種類のソースを使い分けている。

「カリーナンドッグ」と「チーズカリーとナン」には、ひき肉やじっくり煮込んだ野菜、果物の旨みを感じられるカリーを味わうためのソースを採用。

一方、「タンドリーチキンホットサンド」と「カツカリーパン」には、組み合わせる食材の旨みを引き立てるプレーンなソースを使用している。

◆【新作】カリーナンドッグ

昨年好評だった“ナンを使ったメニュー”に新作が加わる。

手伸ばしナンにシャキシャキ食感の千切りキャベツとソーセージを重ね、特製カリーソースととろけるチーズを合わせた。カリーソースのコクとチーズのまろやかさが調和した、食べ応えのある一品に仕上げた。

※使用しているチーズは加熱処理済

カリーナンドッグ

◆【新作】アサイーミックスラッシー

ヨーグルト風味のラッシーに、アサイーとブルーベリーの酸味、バナナの風味を加えたフルーティーなドリンク。

スパイシーなカリー商品と合わせて楽しめる味わいとして提案する。

※濃縮ブルーベリー果汁約1.4％、バナナピューレ約0.6％、アサイーピューレ約0.1％使用（1食あたり）

【画像】新作「カリーナンドッグ」や「アサイーミックスラッシー」など全6商品を見る

◆【再販】タンドリーチキンホットサンド

昨年の好評を受けて再登場する。

7種の香辛料を効かせたタンドリーチキンとキャベツを特製カリーソースと合わせ、山食パンのトーストでサンドした。スパイスの風味をまとわせて香ばしく焼き上げている。

◆【再販】チーズカリーとナン

もっちり食感の手伸ばしナンに、とろけるチーズと特製カリーソースを絡めて楽しむメニュー。

特製カリーソースはピリッとした辛さの後に、じっくり煮込んだ野菜や果物の旨みが広がり、チーズとの相性も良いという。

※やけどに注意

※使用しているチーズは加熱処理済

※追加ナン（1枚）のみの注文は不可

◆【再販】ラッシー

ヨーグルト風味のさっぱりとしたドリンク。

まろやかな甘みとほどよい酸味が特徴で、カリー商品との組み合わせに適した一杯として展開する。

◆【定番】カツカリーパン

特製カリーソースと揚げたてのカツ、キャベツをコメダ特製のパンで挟んだ定番人気商品。

ボリューム感があり、一人でもシェアでも楽しめるメニューとして通年販売している。

※通年販売商品