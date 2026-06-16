RIIZE、カムバックと同時に日中韓チャートで1位！新AL『II』は発売初日に91万枚突破

RIIZEがカムバックと同時に各種チャートで1位を獲得し、その人気の高さを証明した。

所属事務所SMエンターテインメントは6月16日、「RIIZEの2ndミニアルバム『II』が発売からわずか1日で91万枚以上を売り上げ、HANTEOチャートのデイリーアルバムランキングで1位を獲得した」と発表した。

【写真】RIIZE、“日本の高校生”に変身

さらに、「中国最大の音楽プラットフォームQQミュージックのデジタルアルバム販売チャート、日本の音楽配信プラットフォームAWAのリアルタイム急上昇チャートでもそれぞれ1位を記録した」と伝えた。

またQQミュージックでは、販売額75万元（約1800万円）以上の作品に付与される「トリプルゴールド」認証も獲得した。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

これによりRIIZEは、カムバックと同時にグローバルな人気を改めて証明した。韓国、中国、日本に加え、iTunesトップアルバムチャートではタイ、香港、ベトナム、インドネシア、日本の5地域で1位を獲得。さらに台湾、フィリピン、コロンビアを含む世界11地域でトップ10入りを果たした。

今回のアルバムのタイトル曲『Do your dance』も、中国のTencent Musicや韓国のBugsなど国内外の音楽チャートで1位および上位圏を記録している。

『Do your dance』は、ヒップホップビートとエレクトロニックポップサウンドを融合させたアップテンポなダンスナンバーだ。RIIZEならではの自由奔放なエネルギーと自信を表現しており、ヒップホップの魅力を最大限に引き出した楽曲となっている。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

RIIZEはカムバックに先立ち、「このアルバムにはメンバー全員が大きな自信を持っています。ぜひ期待して、たくさん聴いていただけたらうれしいです」とコメントしていた。

（記事提供＝OSEN）

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。