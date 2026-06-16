１６日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、安（早坂美海）の結婚話が三転する。

安は、瑞穂屋で出会った槇村の兄・宗一（上杉柊平）との結婚を望み、シマケン（佐野晶哉）の尽力もあり、両家顔合わせまで進んでいた。だが、よく知らない家の“奥さま”になるよりも、実家で奥さま業をした方が理にかなっている…という結論にいたり、宗一との縁談は断りたいと言い出す。

弟から安の考えを聞いた宗一は、改めて安と話し合いをすることに。安は、「宗一さんと結婚したくないわけじゃないんです。結婚をしたくないんです」と言い、考えを説明。宗一は安の考えに賛同し、自分も実は結婚には興味がないと言い出す。自分の考えに理解を示してくれた宗一に、安は自然と惹かれていく。

そして帰宅した安は、自分の過ちを認め、友達に謝った環の姿を見て「私も間違いをすぐ謝って取り消さないと」と言い「お姉様ごめん。結婚をやめるのはやめる。私、やっぱり宗一さんと結婚したい。あんな面白い人いないもの」と、やっぱり宗一と結婚すると言い出す。

これには「あさイチ」朝ドラ受けでも大吉が「妹さんの、結婚をやめるのをやめるって、サラッと言うけど、向こうは冗談じゃないよ、とならない？」「間に合えばいいけど」とビックリ。華丸も「もう恋なんてしないなんていわないよ、ってことでしょ？」と槙原敬之の大ヒット曲で例えてみせた。

ネットでも「結婚をやめるのをやめる…いや、安いい加減にしろよｗ」「安ころころ気持ちを変えすぎで逆に向こうから嫌がられないか」「安さんよ、あんためんどくさい女やなぁ」「安なんなんだ…なんなんだ安」「マリッジブルーかい？安ちゃんは」など心配の声が多数上がっていた。