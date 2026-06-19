史上最高額となる時価総額２兆1000億ドル（340兆円）で、スペースＸの新規上場を成功させたイーロン・マスク氏。同氏は米政府による「国家機能の民営化」に政治力を駆使して取り入り、見事に成功させた。世界中で軍事利用されるスペースＸ社の「スターリンク」はその一例にすぎない。前編記事『もはや軍事企業…時価総額340兆円（！）の「スペースＸ」に託したイーロン・マスクの野望』より続く。米CIAも出資本コラムで何回も取り