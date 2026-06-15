3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが、国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で『最優秀アーティスト賞』を受賞。楽曲制作への意欲を見せました。

この音楽賞は「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）」をコンセプトに、アーティストをはじめとした音楽関係者5000人の投票によって、主要6部門を含む全78部門の最優秀作品やアーティストを決定しています。

初開催の2025年に続き『最優秀アーティスト賞』連覇となったMrs. GREEN APPLE。囲み取材で、日本から世界へ音楽を発信することについて聞かれると、大森元貴さんは「世界へ世界へというよりかは、“生まれ落ちたこの日から世界だろ”みたいな感じなので。それを胸張ってちゃんと鳴らし続けてきたのが、こうやって認めてもらえるというか。報われる日があってすごくうれしい」と受賞の喜びを明かしました。

また、今後について「ちょうど今アルバム制作もしているまっただ中で、明日も我々レコーディングですので。ちゃんと粛々と浮き足立たずに、曲制作していけたらなっていうのは変わらず思う」と話しました。