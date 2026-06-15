シーホース三河の西田公陽が“地元”徳島へ期限付移籍…2季連続で武者修行へ「必ず成長して帰ってきます」

6月15日、シーホース三河は、西田公陽が徳島ガンバロウズへ期限付移籍することを発表した。移籍期限は2026年7月1日から2027年5月31日までとなる。

徳島県出身で25歳の西田は、184センチ83キロのシューティングガード。東海大学在学中の2023－24シーズンに特別指定選手として三河へ加入し、2024－25シーズンからプロ契約を結んだ。2025－26シーズンは三河でB1リーグ戦27試合に出場したのち、シーズン途中の2026年2月から熊本ヴォルターズへ期限付移籍。武者修行中に負傷離脱したものの、熊本ではB2リーグ戦13試合に出場し、1試合平均18分10秒のプレータイムで4.8得点、1.9リバウンド、0.9アシスト、1.2スティールを記録した。

西田は三河を通じて、「昨シーズンに続き、この決断をご理解くださった、佐古チームディレクター、クラブ関係者の皆さまに感謝します」とコメント。「怪我をしたことで来シーズンのことをすごく悩み、自分に今必要なことは何なのかを改めて考えました」と明かした。

その上で、「色んな考え方がありますが、『まだまだ自分を成長させたい！』という強い思いがあり、この決断に至りました」と説明。「シーホース三河で自分のプレーを楽しみにしてくださったファン、ブースターの皆さまには、残念なお知らせにはなってしまいますが、これからも西田公陽を応援していただけたら幸いです」と呼びかけ、「必ず成長して帰ってきます」と誓った。

一方、加入先となる徳島を通じては、「徳島ガンバロウズブースターの皆さま、はじめまして！そして、『ただいま！』」とあいさつ。「チームとしても成長を続け、徳島のバスケ熱も盛り上がってきてる中で、地元でプレーできることをうれしく思います。地元でプレーするのは、中学生以来となります！」と、地元でのプレーを喜んだ。徳島は2026－27シーズンから始まる新B2「Bワン」に参戦する。西田は「Bリーグワン初代優勝を目指し、徳島をさらに盛り上げていきたいと思っています！」と意気込みを示した。





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