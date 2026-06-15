ワールドカップを戦う久保建英の家族への想いにスペイン注目

日本代表MF久保建英は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のオランダ代表戦の後に見せたピッチ外での振る舞いが現地で大きな注目を集めている。

配信サービス「DAZN」のスペイン版公式SNSは、強烈な痛みに耐えながらも周囲への配慮を怠らなかった久保の姿勢をクローズアップし、その人間性を称賛した。

久保は後半25分、相手DFと接触して負傷。左膝を押さえて苦悶の表情を浮かべ、自らバツ印を出して交代を要請し、FW小川航基と代わった。試合直後は自力で歩行してサポーターへ挨拶する姿や、後半43分の同点ゴールの歓喜の輪に加わる姿も見られたが、左足を引きずっていた。

「DAZN」の公式SNSは「久保は家族を心配させるよりも、痛みを抱えながら歩くことを選んだ」と見出しを打って、舞台裏を投稿した。左足を引きずりながらスタンドへの階段を上がり、弟のMF久保瑛史（セレッソ大阪）らと言葉を交わしている。

投稿には感動や寄り添うような絵文字が添えられ、ピッチ内でのクオリティーだけでなく、困難な状況でも周囲を思いやることができる久保の成熟したキャラクターにスポットライトが当てられた。過酷なW杯の舞台で戦い続ける日本の若きエースが、その深い家族愛とともにさらなる注目を集めている。（FOOTBALL ZONE編集部）