犬が『触ってほしい』ときにみせるサイン５選

「最近、やたら前足でツンツンしてくる…」「この行動は触ってほしいってことなの？」など、愛犬と暮らしていると、何かを伝えようとしている行動を見かけますよね。



特に、犬にとってスキンシップは、愛情確認や安心感を得るため、さらにコミュニケーションの一環など、大切な時間です。まずは、犬が「触ってほしい」ときにみせるサインを見ていきましょう。

1.体をぴったりくっつけてくる

ソファや床で、愛犬がぴたっと寄り添ってくることはありませんか。これは、「安心したい」「触れていたい」という気持ちの表れです。特に信頼している相手には、自然と距離が近くなる犬も多く、体を密着させることで「撫でてください」と訴えていることもあります。

2.前足でツンツンしてくる

飼い主の体に前足を乗せてきたり、軽く引っかいてきたり、前足でアピールしてくる行動は、愛犬からの「かまって！」サインかもしれません。少々強引な犬の場合は、飼い主の腕を前足でぐいぐいと引っ張ってくることもあります。

3.お腹を見せて寝転がる

お腹を見せて寝転がる、いわゆる「ヘソ天」をする行動は、犬にとって最大級のリラックスと信頼の証です。自分の急所を晒しても問題ないと思うほど、あなたのことを信頼しているのでしょう。

また、目の前にやってきてお腹を見せてくる場合は、「お腹を撫でてほしい」と訴えているサインであることが多いです。

4.じっと見つめてくる

犬は、信頼している相手をじっと見つめることがあります。この時の特徴は、穏やかな表情で見つめていたり、視線が合うとしっぽを軽く振る様子が見られます。

この行動には、「飼い主さんからいつ指示があっても動けるように」という気持ちの他に、「飼い主さんに甘えたい」「かまってほしい」「触ってほしい」といった気持ちが隠れていることもあるので、アイコンタクトで察してあげましょう。

5.撫でるのをやめると催促する

飼い主が撫でる手を止めた瞬間、「もっと！」というように鼻先や前足でアピールする犬もいます。わかりやすく、ぐいぐいと鼻や頭を押し付けてきたり、前足でぐいぐいと腕を引っ張ってくるような行動が見られたら、それは「もっと触って！」の合図でしょう。

犬がスキンシップ不足を感じている時の行動とは？

犬は元々、群れで暮らしていた動物です。そのため、信頼している相手との触れ合いを大切にする傾向があります。

もちろん個体差はありますが、スキンシップ不足になると、不安や寂しさが募り、以下のような行動に出るケースもあるので注意しましょう。

イタズラが増える 後追いが激しくなる 無駄吠えが増える 元気がなくなる 食欲が落ちる

もしもこのような変化が現れたら、愛犬にとってスキンシップや愛情表現が足りていない可能性があります。愛犬とのコミュニケーションタイムを多めにとったり、スキンシップの取り方を見直しましょう。

愛犬を満足させるスキンシップの取り方は？

愛犬とスキンシップをたくさんとっているはずなのに、不満そうな行動が増えてきた…。もしかすると、スキンシップの取り方に原因があるのかもしれません。

犬とのスキンシップは、"どのくらい触るか"よりも"スキンシップタイムの質"が重要です。以下の触れ合い方を参考にしてみましょう。

犬が好きな部位（胸元や首周り、背中など）を優しく撫でる 短時間でも愛犬とだけ向き合って触れ合う 愛犬から「触って」と近づいて来た時に応えてあげる 抱っこやハグなどを無理強いしない スキンシップタイムを毎日のルーティンに組み込む

犬によって、スキンシップ方法の好みもさまざまなので、まずは愛犬がどのように触れているときに幸せそうな表情を見せているか、満足そうな態度をとっているかを観察してみましょう。

また、散歩の後や帰宅直後など、必ずスキンシップタイムをとるように、毎日の日課にルーティンとして組み込むのもおすすめです。すると、愛犬側も「この時間になればたくさん遊んでもらえる！」「触ってもらえる！」と理解できるので、落ち着いて待てるようになるでしょう。

まとめ

愛犬とのスキンシップは、お互いに"愛情を伝え合う時間"です。犬が見せる、「もっと触ってほしい」という気持ちが隠された行動を汲み取り、愛犬が満足できるような質の高いスキンシップをとりましょう。

短時間でも良いので、まずは毎日、スマホを置いて、愛犬とだけ向き合う時間を作ってみてください。