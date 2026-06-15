Ｗ杯１次リーグＦ組初戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）で森保ジャパンと２―２で引き分けた強豪オランダのロナルド・クーマン監督（６３）が批判に反論した。

オランダは日本を相手に２―１とリードしながらも試合終盤に多くの選手を交代した。しかしＦＷコディ・ガクポ（リバプール）やＦＷドニエル・マレン（ローマ）を下げて、ＦＷメンフィス・デパイ（コリンチャンス）を投入。すると、後半４３分にゴールを許し、勝ち点３を獲得できなかった。この采配にオランダ国内で批判が噴出し、中には解任を求める声も上がっているという。

オランダメディア「ＶＰ」によると、選手交代のタイミングや人選をめぐって不満が出ていることにクーマン監督は「交代選手起用についてはまったく後悔していない」と反論。その理由について「日本も調子を上げてきた。我々は苦戦していると感じたからこそ、選手交代を行ったのだ」と説明し、報道陣に向けて「私よりも日本を低く評価しているようだ。Ｗ杯が終わればどちらが正しかったわかるだろう」と語ったという。

指揮官は「オランダではボールを保持して相手を圧倒しなければならないという考え方がある。今回はベストゲームではなかったが、素晴らしい試合だった」とし「日本相手に引き分けたのは悪い結果ではない」と強調していた。