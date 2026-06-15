◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 オランダ２―２日本（１４日、ダラス競技場）

ＦＩＦＡランキング８位のオランダ代表は、同１８位の日本代表に２度追い付かれて２―２で引き分け、勝ち点１ずつを獲得した。

オランダは、代表通算５５ゴールのＦＷデパイ（コリンチャンス）がベンチスタートで、後半２５分から出場するもノーゴール。前日会見で「メンフィス（デパイ）は先発から出ることはできると思う。体力、フィットネス面は上り調子だ」としていたクーマン監督について、オランダ公共放送「ＮＯＳ」は「デパイはまだ先発出場できる状態ではないとのことだが、昨日はそうではないと発言していた。相手を欺くためのちょっとしたウソだったようだ」と報じた。指揮官が試合前の駆け引きに、神経をすり減らせていたことが伺える。

４、５月は負傷により、所属するコリンチャンスでも欠場が続いていた３２歳ストライカー。オランダは６月に行った親善試合で、アルジェリアに０―１と敗れ、デパイは後半４５分間プレーしたが、得点なし。決定力不足が叫ばれていたオランダは、デパイの起用法に注目が集まっていた。