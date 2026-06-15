オズワルドの伊藤俊介がブチギレされた大物タレントと当時の心境を告白。キレられたのではなく「ご指導いただいた」と訂正するヒトコマがあった。

【映像】オズワルド伊藤がブチギレされた大物タレント

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには中田花奈が登場した。

この日は、欲望を叶えようとする人間に密着し、VTRの結末を予想する新企画「人間パドック」が放送。ラランドのニシダが進行を務めた。

注目を集めたのは、オズワルドの伊藤俊介による「ベイスターズファンとして伊集院さんに認められたい」という欲望だった。しかし、テーマが発表されるとノブは「これは触れたくないです」と即座に反応。この件についての追及を拒否する様子を見せ、スタジオには不穏な空気が流れた。

ことの発端は、今年4月に放送された『出川哲朗のプロ野球順位予想2026リアルガチ』（テレビ東京）。そこで、伊藤が伊集院光からブチギレられるという事件が発生したのだ。実はあまり野球に詳しくないにもかかわらず、横浜DeNAベイスターズファンとして出演していた伊藤。真面目に予想しなければならない場面でボケたり、伊集院に対して「あなたにこの選手のなにがわかるんですか」などの失礼なコメントを重ねてしまったという。

最終的に、伊集院から「お前に野球のなにがわかるんだ！」とガチでキレられてしまった伊藤。その様子はあますところなく放送され、野球ファンだけでなく、芸人界隈にも緊張が走る大騒動となった。

その一部始終を目撃していたというアンガールズの田中卓志は「めちゃくちゃキレられていましたね。本当に怖かった」と当時の緊迫した状況について明かした。すると伊藤は「キレられたって言うと語弊があるんですよ。ご指導いただいた」と田中の言葉を訂正した。

伊藤は伊集院とのやりとりを回顧し「バラエティーのトークバトルができるチャンスだと感じて仕掛けたボケだった」とコメント。しかし、伊集院の怒りが止まらなくなってしまったのだという。これを受けてノブは「伊集院さんはトークバトルをするつもりはなかったんだ。本当に腹が立ってたから」と冷静にツッコミ。さらに現場では伊集院の口から「これ以上、お前が出るなら俺は出ない」という言葉まで飛びでたことも明かされ、スタジオは驚きに包まれた。