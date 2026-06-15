記事ポイント ネイティブキャンプ英会話が、全レッスンを対象にした自動文字起こし機能を本格導入。レッスン終了後に、PCブラウザ・アプリのレッスン履歴画面から文字起こし内容を確認できます。聞き取れなかった表現や講師の自然なフレーズ、自分が話した英語を文字で振り返れます。 ネイティブキャンプ英会話が、全レッスンを対象にした自動文字起こし機能を本格導入。レッスン終了後に、PCブラウザ・アプリのレッスン履歴画面から文字起こし内容を確認できます。聞き取れなかった表現や講師の自然なフレーズ、自分が話した英語を文字で振り返れます。

オンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」が、全レッスンを対象にした自動文字起こし機能を正式機能として本格導入しました。

レッスン後に音声とテキストの両方で学習内容を振り返れる、国内オンライン英会話初の機能です。

ネイティブキャンプ「全レッスン自動文字起こし機能」

サービス：ネイティブキャンプ英会話提供内容：全レッスン自動文字起こし機能対象：ネイティブキャンプ英会話の全レッスン対応言語：全言語確認方法：レッスン終了後、レッスン履歴画面から確認可能対応環境：PCブラウザ、アプリ利用形態：24時間365日、レッスン回数無制限で受講可能講師数：世界140ヵ国を超える15,000名以上（2026年6月時点）教材数：32,000以上累計レッスン数：8,000万回以上（2026年6月時点）ファミリープラン：1,980円（税込）

「ネイティブキャンプ英会話」は、オンラインで英会話レッスンを受講できるサービスです。

今回導入された新機能では、レッスン録音の内容を自動でテキスト化します。

聞き取れなかった表現や講師が使った自然なフレーズ、自分が話した英語を、レッスン後に文字で確認できます。

録音を最初から聞き返す手間を抑えながら、復習しやすい学習環境を整えられる機能です。

アプリからも文字起こしを確認可能

文字起こし内容は、レッスン終了後にレッスン履歴画面から確認できます。

アプリにも対応しているため、外出先やスキマ時間の復習にも活用可能。

メモを取る負担を軽減し、レッスン中は会話に集中しやすくなります。

PCブラウザでも復習しやすい表示

PCブラウザでも、音声とテキストを組み合わせてレッスン内容を振り返れます。

オンライン英会話で起こりがちな「受けっぱなし」を防ぎ、学習内容の定着を後押し。

聞く・読むの両面から復習できる、英会話学習者にうれしいアップデートです。

ネイティブキャンプ英会話に本格導入された、全レッスン自動文字起こし機能の紹介でした。

よくある質問

Q. 自動文字起こし機能はどのレッスンで利用できますか？

A. ネイティブキャンプ英会話の全レッスンが対象です。

対応言語は全言語で、レッスン終了後にレッスン履歴画面から確認できます。

Q. 自動文字起こし機能はどのような復習に役立ちますか？

A. 聞き取れなかった表現、講師が使った自然なフレーズ、自分が話した英語の振り返りに役立ちます。

移動時間やスキマ時間にテキストで復習したいときにも活用できます。

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