今回紹介するのは、Threadsに投稿された、猫好きにはたまらない後頭部ショット。猫の可愛さといえば、つぶらな瞳や寝顔を思い浮かべる方も多いはず。でも、猫と暮らしている人ならきっと分かるはずです。ふと目に入った後ろ姿や、こちらに背中を向けて座る後頭部が、なぜかとんでもなく愛おしく見える瞬間があることを。

そんな"後頭部の可愛さ"を象徴するような一枚が、今回の主役。なんと毛の模様が、綺麗なおかっぱヘアのように見えると話題です。

投稿はThreadsにて、27万回以上表示。2.7万件以上のいいねが寄せられ、多くの注目を集めました。

【写真：白い体に黒い模様が入った猫→『後頭部』を見ると…可愛すぎる光景】

まんまる後頭部に思わず悶絶

今回、Threadsに投稿したのは「may.jm.1013」さん。登場したのは、猫のムムオちゃんです。

投稿の主役は、ムムオちゃん。ふかふかの布の上で、こちらに背中を向けて座っています。白い体に黒い模様の入った猫ちゃんで、後頭部にはまるで後ろ髪のような黒い模様がきれいに広がっています。見ているだけで、そっとなでたくなってしまいますね。

お顔はまったく見えていないのに、ここまで可愛いとは…。猫の後頭部、やっぱりあなどれません。たしかにこの後頭部は、猫好きの心をかなりくすぐってきます。「こっち向いて」と思いつつ、振り向かないままでも十分かわいい。むしろ、この後ろ姿だからこその魅力があるのかもしれませんね。

コメント欄に可愛い後頭部が大集合！

ムムオちゃんの様子を見たThreadsユーザーたちからは、「くー後ろ頭吸いたい」「自慢のズラとも言えます」「つやつやヘアー！」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、可愛いムムオちゃんの後頭部にメロメロだったようです。

その他にも、投稿のコメント欄には同じく猫ちゃんの後頭部の画像が大集合。猫の後頭部フェチな方にとっては天国みたいな状況だったみたいです。

猫は正面の表情だけでなく、背中、耳、しっぽ、そして後頭部まで、すべてが可愛い存在。今回のムムオちゃん、振り向かなくても猫好きを幸せにしてしまう、なんとも罪深い後ろ姿でしたね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「may.jm.1013」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。