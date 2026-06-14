◇第67回宝塚記念 芝2200メートル（2026年6月14日 阪神競馬場）

G1馬5頭が名を連ね、ドリームレースにふさわしいメンバーが覇を競った「宝塚記念」はメイショウタバルが制した。昨年に続く連覇で、史上3頭目の快挙。

ゲリラ豪雨で連覇を引き寄せた。横殴りの雨がレース直前に降り、馬場状態が「良」から「重」に変わった。急きょ、宝塚記念オリジナルの生ファンファーレがなくなる状況下でも、関係なかった。

スタートすると2番手で追走。4角で逃げていたコスモキュランダに並びかけると、直線でかわして先頭に立った。後続のクロワデュノールを抑えて連覇達成となった。

レース後に武豊は「胸を張ってフランスに行けます！」と凱旋門賞へ参戦表明した。

ネットでは「松本オーナー」「タバル」「武豊」など関連ワードがトレンド入り。そして「メイショウタバル」がトレンド1位となった。

「ゲリラ豪雨を引き寄せて神風にした強運」「神様まで味方した」「ロードトゥ凱旋門賞」「ドラマチックすぎる」「松本オーナーが降らせてくれた恵みの雨だったね」などの声があがった。