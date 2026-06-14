ガソリンスタンドの屋根、どれも「真っ平ら」なのはナゼ？

2026年もいよいよ春のゴールデンウィークに突入し、帰省や旅行などの長距離ドライブへとクルマを走らせている方も多いことでしょう。

道中、愛車のエネルギー補給やトイレ休憩などで、幾度となく「ガソリンスタンド」に立ち寄る機会があるはずです。

【画像】「ええぇぇ…！？」 これが意外すぎる「平らな屋根」の構造です！（8枚）

そんな給油の最中、ふと頭上を見上げてみてください。

街中にある店舗も、高速道路のサービスエリアにある大規模な店舗も、給油機を覆う大きな屋根は、見事にどれも「真っ平ら」な形をしていることにお気づきでしょうか。

かつて1970年代頃に流行した、オシャレなドーム型の屋根を持つガソリンスタンドも少なからず現存していますが、今では希少といえるほど見かけません。

「危険物を扱う施設だから、消防法などの法律で屋根の形まで厳しく定められているのでは？」と考える人もいるかもしれません。

しかし、実は法律で「屋根を平らにしなければならない」と指定されているわけではないのです。

確かに、気化したガソリンが滞留して引火するのを防ぐため、通風や換気の良さを確保することは求められていますが、それさえクリアしていれば、極端な話、湾曲した屋根でも問題ありません。

それにもかかわらず平らな屋根ばかりが採用されるのには、もっと現実的で合理的な理由が存在しています。

もっとも大きな理由は「建築コストの削減」です。

ガソリンスタンドの屋根は、複数の給油機や車両を雨から守るため、非常に広大な面積を覆う必要があります。

これを平らなキャノピー構造にすれば、鉄骨の骨組みやパネルなどの部材を規格化・量産化しやすくなります。

全国どこでも同じパーツを使ってシンプルに組み立てられるため、複雑な形状の屋根を特注で作るよりも工期が短く済み、建築費用を大幅に抑えることができるのです。

そしてもうひとつの重要な理由が「雨水への対策」です。

下から見上げると真っ平らに見えるキャノピーですが、実は水たまりができないよう、屋根の上部にはわずかに傾斜がつけられています。

降ってきた雨水はこの傾斜を伝って集められ、屋根を支えている太い柱の内部を通って地下の下水道へと排出される仕組みになっています。

もし一般的な三角屋根だった場合、屋根のフチから雨水が滝のように流れ落ちてしまい、風が吹けば給油中のドライバーやクルマがずぶ濡れになってしまいます。

柱の中を巨大な“雨どい”として活用するこの構造は、平らな屋根だからこそ美しく機能しているのです。

さらに、機能面のメリットもあります。

平らな天井は多数の照明を均等に配置しやすく、夜間でも手元や足元に影を作らない明るく安全な給油環境を提供できます。

また、大型トラックや観光バスといった背の高い車両が進入しても、ルーフをぶつける心配が少ないという利点もあります。

このように、私たちが普段当たり前のように利用しているガソリンスタンドの平らな屋根は、法律の縛りというよりも、徹底したコストダウンと、雨の日の快適性、そして使い勝手を極限まで追求した「合理性の塊」と言えます。

ゴールデンウィークのドライブ中、ガソリンスタンドに立ち寄った際は、この平らな屋根や太い柱に隠された工夫をぜひ観察してみてください。

長旅のちょっとした息抜きや、同乗者とのドライブトークの話題として楽しめるはずです。