「オリックス−阪神」（１４日、京セラドーム大阪）

阪神の先発・西勇輝投手が４回５安打１失点で降板。２０１８年まで在籍した古巣・オリックスに２年ぶりの勝利とはならなかった。

１点リードの四回。１死二、三塁と一打逆転のピンチを背負う。西野は一ゴロに打ち取り、大山の好守もあって三走を本塁封殺。２死一、三塁までこぎつけるも、杉沢に右前適時打を浴び、同点を許した。

チームは五回に森下の左翼線への適時二塁打で勝ち越したが、攻撃終了後、藤川監督が投手交代を告げ、マウンドには２番手・工藤が上がった。

古巣とのレギュラーシーズンでの対戦は通算５度目。前回の２０２４年６月１３日（京セラ）は完封勝利を収めていたが、２年ぶりの対戦でその再現とはいかなかった。

なお、初回２死一塁から４番・中川に三塁線を破る当たりを打たれた場面で、一走・西川が三塁ベースコーチと接触。三塁塁審の水口審判員が「一塁ランナーが三塁を回る際に三塁ベースコーチがアシストする形を取りました。規則により、一塁ランナーをアウトとします」とアナウンスし、３アウトが成立。まさかのプレーで難を逃れるという珍事もあった。