ケツメイシの全国アリーナツアー＜ケツメイシ 25th Anniversary TOUR ケツメンCAMP 2026＞から、6月13日、14日に開催される横浜アリーナ公演の模様がフジテレビTWO ドラマ・アニメで独占放送されることが決定した。初回放送は8月22日(土)20時〜22時予定。

ライブパフォーマンスも評価が高く、これまでにアリーナツアーを含む12回の全国ツアーを開催しているケツメイシ。ライブでは笑いと涙、興奮と感動が一度に味わえるステージで多くの観客を魅了している。今回の放送では、メジャーデビュー25周年を迎えた最新の全国アリーナツアーの中から横浜アリーナ公演の模様を特典映像付きで独占放送する。メンバーのサイン入りグッズが当たるキャンペーンも実施予定だ。

また、9月、10月には過去のライブの中から、前回のツアーとなる2024年の全国ツアー＜ケツメイシTOUR 2024 あっちこっちでマリアッチ♪＞ 、2016年開催で、初のファン投票による“ベスト”なセットリストを披露し、日産スタジアムに７万人を動員したメジャーデビュー15周年ライブ＜15th Anniversary「一五の夜」 〜今夜だけ練乳ぶっかけますか？〜 ＞など、選りすぐりの4作品を放送するスペシャル企画も予定されている。

■番組概要『ケツメイシ 25th Anniversary TOUR ケツメンCAMP 2026』

放送日時：8月22日（土）20時〜22時00分予定

放送チャンネル：フジテレビTWO ドラマ・アニメ

※スカパー! 放送サービスでフジテレビONE/TWO契約の方はスマホ・PCでも同時視聴可能。見逃し配信7日間あり。

番組URL：https://otn.fujitv.co.jp/tour2026ketsume/ ＜関連番組＞

［9月放送］

番組タイトル：『15th Anniversary「一五の夜」 〜今夜だけ練乳ぶっかけますか？〜 』

(開催年：2016年/日産スタジアム) 番組タイトル：『ケツメイシ LIVE 2018 お義兄さん!! ライナを嫁にくださいm(_ _)m in メットライフドーム』

(開催年：2018年/メットライフドーム) ［10月放送］

番組タイトル：『KTM リクエストライブ【ケツメ兄さん達と一緒に歌おう2023】』

(開催年：2023年/ベルーナドーム) 番組タイトル：『ケツメイシ TOUR 2024 あっちこっちでマリアッチ♪』

(開催年：2024年/横浜アリーナ) 放送チャンネル：フジテレビTWO ドラマ・アニメ

※スカパー!放送サービスでフジテレビONE/TWO契約の方はスマホ・PCでも同時視聴可能。見逃し配信７日間あり。 番組URL：https://otn.fujitv.co.jp/tour2026ketsume/ ※放送日時は変更になる場合があります。

＜ケツメイシ 25th Anniversary TOUR ケツメンCAMP 2026＞

4月4日(土)香川・あなぶきアリーナ香川

4月11日(土)大阪・大阪城ホール

4月12日(日)大阪・大阪城ホール

4月18日(土)千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

4月19日(日)千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

5月2日(土)福岡・マリンメッセ福岡A館

5月3日(日)福岡・マリンメッセ福岡A館

5月9日(土)愛知・日本ガイシホール

5月10日(日)愛知・日本ガイシホール

5月16日(土)福井・サンドーム福井

5月30日(土)長野・長野ビッグハット

6月6日(土)兵庫・GLION ARENA KOBE

6月7日(日)兵庫・GLION ARENA KOBE

6月13日(土)神奈川・横浜アリーナ

6月14日(日)神奈川・横浜アリーナ

6月20日(土)北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

7月4日(土)宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（グランディ・21）7月11日(土)大阪・大阪城ホール ※追加公演

7月12日(日)大阪・大阪城ホール ※追加公演

8月1日(土)東京・国立代々木競技場第一体育館 ※追加公演

8月2日(日)東京・国立代々木競技場第一体育館 ※追加公演

8月15日(土)沖縄・宜野湾海浜公園屋外劇場 ※追加公演

8月16日(日)沖縄・宜野湾海浜公園屋外劇場 ※追加公演 ツアー特設サイト：https://tour2026.ketsume.com/

◆ケツメイシ オフィシャルサイト