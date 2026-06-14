ミセス大森元貴がブラックコーデの全身ショットなどを大放出！2年連続受賞に「凄すぎるよ！」「号泣しました」「一生ついていきます」の声

【写真】ステージに映える！大森元貴がメンバーとの全身ショットを披露

Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のInstagramで、6月13日に行われた『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式でのオフショットを大放出した。

■大森元貴が授賞式でのショットを大放出

大森は自身のInstagramで、青、赤、黄色のハートにリンゴ、そして手でハートを作った絵文字を添えて計10点の写真を披露した。

1枚目は“3”のポーズをした大森を真ん中に、メンバーの藤澤涼架、若井滉斗との3ショット。2枚目は赤く照らされた会場をバックにした大森の1ショット。

続いて若井との2ショット、藤澤との2ショットというように記念すべき日の瞬間を捉えた写真が続いた。

そして最後は3人による全身ショットを披露。ステージ映えするミセスならではのコーデをファンに届けた。

Mrs. GREEN APPLEは、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』において最優秀アーティスト賞に選出され、昨年行われた第1回に続き、2年連続の受賞を果たした。

■写真：大森元貴がステージに映えるブラックコーデなどを披露

この投稿にファンからは「おめでとう」という祝福の声が殺到した他、「ミセス最高！」「凄すぎるよ！」「一生ついていきます」「号泣しました」「ミセスがいる時代に生まれて幸せです」などの声が寄せられていた。