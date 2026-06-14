STPR所属の6人組2.5次元歌い手アイドルグループ「とぅるりぷ - True & Lip」が13日、初の東名阪ツアー「True&Lip - とぅるりぷ - 3rd ワンマン LIVE Kiss Kiss Kiss 東名阪ツアー」の開催を発表した。同日に行った2ndワンマンライブ「True&Lip - とぅるりぷ - 2nd ワンマン LIVE Kiss Again」の公演内で明かした。

4月25、26日の初のワンマンライブに続いて、この日も東京・池袋のharevutaiで２回目のワンマンライブは大盛況。最高潮に盛り上がったクライマックスで、次は東名阪と３都市をツアーで回ることを発表した。愛知公演は7月30、31日、大阪公演は8月6、7日、東京公演は8月15、16日と、熱い夏休みを駆け抜ける。

6人は「まさかこんなに早くツアーを開催できるなんて、僕たち自身も驚いています。各地のルージュ（ファン）のみんなに会いに行けるのが今から楽しみです。ルージュのみんなと最高の思い出を作って、この夏もとぅるりぷ色に染め上げる」と、意気軒高に誓った。

公式ファンクラブ会員を対象としたチケットのFC最速先行受付（抽選）は、早速スタート。3月にグループを結成して、デビューからわずか4カ月での初ツアー。破竹の勢いで人気と知名度を広げていく。