女優田中みな実（39）が13日更新された、女優仲里依紗のYouTubeチャンネル「仲里依紗です。」に出演。いわゆる「ダメ男」に関する私見などを語った。

今回の動画ではリスナーから田中への質問コーナーを実施。「ダメな男の見分け方」について聞かれると、田中は「なんかでもさ、『恋リア』（恋愛リアリティー番組）とか見てるとさ、めっちゃわかるの。なのに自分が渦中にいると気付けなかったりするよね…と思って。なんなら反対されればされるほど“私はあの人の良さがわかる”みたいに思っちゃう時がなんか、若い頃あったかもしれないなって思う」と話した。

仲から「今はありますか？」と聞かれると、田中は「うーん。今はなんかもうそういう段階にないって感じかな。なんか、“ダメ男とか、いわゆるそういう人たちに費やしてる時間はない”って感じ。だったもう年齢的にもさ、もう無理よ」と答えた。

そして「なんか『恋リア』とか見ててめっちゃ思うのは（出演女性らが）“私、浮気されたことがあるから絶対浮気されたくないんです”って言ってて。で、その子が好きになる人ってめっちゃ遊んでる感じの（男の）人を好きになるわけで。“なんでこの人行くんだろう？”って思うんだけど、根本的にたぶん好きなんだと思う…そういう人が」などと続けていた。