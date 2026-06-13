【MAJ2026囲み取材】ミセス、授賞式翌日もレコーディング控える多忙ぶり「粛々と浮き足立たずに制作していけたら」
【モデルプレス＝2026/06/13】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが6月13日、国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のGrand Ceremonyにて最優秀アーティスト賞を2年連続で受賞。授賞式終了後、報道陣の囲み取材に応じた。
【写真】「MAJ2026」ノミネート発表 主要部門にミセス・HANA ・M!LKら
受賞の感想を聞かれ「嬉しいです！」と3人で顔を見合わせたMrs. GREEN APPLE。「MUSIC AWARDS JAPAN」が日本から世界に発信する国際音楽賞であることにちなみ、日本から世界へ音楽を発信していくことについて聞かれると「音楽はもちろんですけれども僕らが表現しているものってボーダーレス」と語り「『世界世界って生まれ落ちたこの場所が世界だろ』みたいな感じ」と大森らしい飾らない言葉で笑顔を浮かべた。
2年連続「最優秀アーティスト賞」受賞という快挙を経ても「ここから先もよりもっと頑張っていきたい」と謙虚に語る大森。「というのもアルバム制作もあったので明日も我々レコーディングですので、ちゃんと粛々と浮き足立たずに制作していけたらなというのは変わらず思います」と多忙なスケジュールとともに意気込みを明かしていた。
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。今回は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、その他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」にて開催。Grand Ceremonyでは、最優秀作品・アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、サカナクション、米津玄師らがパフォーマンスを披露する。司会は菅⽥将暉、関連イベント司会はクリス・ペプラー、住吉美紀、ニューヨーク、森⾹澄、そしてアンバサダーは中島健人と畑芽育が務める。（modelpress編集部）
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【写真】「MAJ2026」ノミネート発表 主要部門にミセス・HANA ・M!LKら
◆Mrs. GREEN APPLE、受賞後囲み会見 明日もレコーディング控える
受賞の感想を聞かれ「嬉しいです！」と3人で顔を見合わせたMrs. GREEN APPLE。「MUSIC AWARDS JAPAN」が日本から世界に発信する国際音楽賞であることにちなみ、日本から世界へ音楽を発信していくことについて聞かれると「音楽はもちろんですけれども僕らが表現しているものってボーダーレス」と語り「『世界世界って生まれ落ちたこの場所が世界だろ』みたいな感じ」と大森らしい飾らない言葉で笑顔を浮かべた。
◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。今回は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、その他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」にて開催。Grand Ceremonyでは、最優秀作品・アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、サカナクション、米津玄師らがパフォーマンスを披露する。司会は菅⽥将暉、関連イベント司会はクリス・ペプラー、住吉美紀、ニューヨーク、森⾹澄、そしてアンバサダーは中島健人と畑芽育が務める。（modelpress編集部）
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