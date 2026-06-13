沖田愛加アナ、美太もものぞくニーハイコーデでディズニー満喫「理想のスタイル」「彼女感半端ない」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/13】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が6月10日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートでのミニスカートのコーディネートを公開した。
【写真】29歳美人アナ「ニーハイが似合う」と話題の美脚全開ショット
沖田アナは「みんなはディズニーでなに食べるの？」とコメントし、東京ディズニーリゾートでの動画を投稿。「何を食べ行く？」「チュロス食べ行く？」などと撮影者と相談している様子が映されており、ブルーグレーのミニーマウスのカチューシャをつけ、水色のシャツにグレーのミニスカートを着用したコーディネートで、ニーハイソックスを履いた美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「カチューシャと色味を揃えた爽やかコーデおしゃれ」「全力で楽しんでる感じが可愛すぎる」「理想のスタイル」「ニーハイが似合う美脚」「彼女感半端ない」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆沖田愛加アナ、ミニスカ×ニーハイのディズニーコーデ披露
沖田アナは「みんなはディズニーでなに食べるの？」とコメントし、東京ディズニーリゾートでの動画を投稿。「何を食べ行く？」「チュロス食べ行く？」などと撮影者と相談している様子が映されており、ブルーグレーのミニーマウスのカチューシャをつけ、水色のシャツにグレーのミニスカートを着用したコーディネートで、ニーハイソックスを履いた美しい脚を見せている。
◆沖田愛加アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「カチューシャと色味を揃えた爽やかコーデおしゃれ」「全力で楽しんでる感じが可愛すぎる」「理想のスタイル」「ニーハイが似合う美脚」「彼女感半端ない」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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