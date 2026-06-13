◆バレーボール ▽男子ネーションズリーグ（ＮＬ）予選ラウンド第１週（１２日、中国） 日本 ３―２ （２５―２１、２１―２５、２５―２１、２２―２５、１７―１５）ポーランド

予選ラウンドが行われ、２大会ぶりのメダルを目指す世界ランク７位の日本が、昨年大会王者で同１位のポーランドを３―２のフルセットの死闘の末に破った。公式戦では、２００９年ワールドグラウンドチャンピオンズカップ（３〇２）以来、１７年ぶりに同国から金星をつかんだ。９日にウクライナを３―０で下しており、開幕２連勝を飾った。

両チーム最多２６得点と攻守で躍動したアウトサイドヒッター（ＯＨ）高橋藍ゲーム主将は「自分でもそんな取っていた？という感じで、本当に疲れたなという感想です」と苦笑いを浮かべつつ「相手はベスト布陣ではないけど、ポーランド相手にしっかり勝ちきることは、重要だった。苦しい展開もしっかり耐えて、最後勝つことができたので、自分たちの成長につながるいい試合になったと思います」と声を弾ませた。

２―２の勝負の最終セット（Ｓ）。ゲーム主将、そしてエースの覚悟がにじんだ。相手に粘られた１５―１５で藍がレフトからクロスにたたき込んだ。マッチポイントからも連続で託され、最後は力を込めたスパイクで相手ブロックをはじき飛ばした。こだわってきた「１点」を取り切った。シーズン序盤で、ポーランドも石川がベンチアウトした日本同様に若手も起用したベスト布陣ではなかったが、昨年大会準々決勝で０―３で完敗した相手に総力戦で雪辱した。

藍は「自分自身がチームを引っ張るというより、大事な１点をしっかり取り切る意識でした。ポーランドは高さもあって苦しい展開になるのは予想していたんですけど、タイブレイクになっても自分自身がリードをつかむきっかけだったり、勝ちをつかむきっかけをつくることは意識していたので、そういった役割や責任を持ってやっていました」と胸を張った。

１３日には９月のアジア選手権（福岡）で２８年ロサンゼルス五輪切符を争う中国との対戦。藍は「今日の結果に満足せず、切り替えて大事な状況で取っていけるメンタルだったり、イメージを持って行きたい」と開幕３連勝へ力を込めた。