M!LK『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』Grand Ceremonyの追加パフォーマンスアーティストに決定

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M!LKが、6月13日に開催される『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』Grand Ceremonyの追加パフォーマンスアーティストに決定した。

■豪華アーティストが特別なパフォーマンスを披露

「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』では、6月13日にTOYOTA ARENA TOKYOにて、主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストを発表するGrand Ceremonyを開催。

Grand CeremonyはNHKにて生放送、グローバルプロジェクトパートナーであるYouTubeにて全世界配信（※一部地域を除く）、ゴールドパートナーであるNTTドコモの映像配信サービス Lemino、ABEMA、radiko でも生配信される。さらに、SpotifyやTikTok、X、YouTubeなどのSNSプラットフォームでも、ショートコンテンツの発信が行われる。

Grand Ceremonyでは、主要6部門をはじめとする最優秀作品/アーティストの授賞式に加え、豪華アーティストが特別なパフォーマンスを披露する。このたび、追加パフォーマンスアーティストにM!LKが決定し、FRUITS ZIPPER、Fujii Kaze、HANA、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests［LiSA、TAKUMA（10-FEET）、アイナ・ジ・エンド］、羊文学、米津玄師の13組によるパフォーマンスが行われることとなった。

■関連リンク

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/