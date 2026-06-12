後半に入って為替市場はドル安が強まっており、ポンドドルは１．３３ドル台前半から１．３４ドル付近に急速に上昇。一方、ポンド円も前半の下げを戻す展開が見られ、２１３円台から２１４円台半ばに上昇している。ポンドは対ユーロでも買い戻される展開。



ポンドに関しては、来週の英金融政策委員会（ＭＰＣ）に注目が集まっているが、今回は据え置きが確実視されているものの、２名の委員が利上げを主張するのではとも見られている。ピル委員とグリーン委員だが、利上げに賛成票を投じる可能性があると見られているようだ。



エコノミストは、英中銀は来週のＭＰＣで必要であれば今後の利上げの意向を示す可能性があると述べている。委員は、エネルギー価格が長期に渡って高止まりした場合、年内に政策を引き締める可能性を残していることを示唆するだろうと指摘している。



GBP/USD 1.3391 GBP/JPY 214.42 EUR/GBP 0.8629



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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