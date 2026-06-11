センサーカメラの写真（神戸市提供）

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　神戸市は11日、同市北区の山林で、成獣とみられるクマを確認したと発表した。現時点で人的被害は報告されていないが、市は兵庫県警察と連携して現地確認や情報収集を進めるとともに、市民に対して注意を呼びかけている。市内でクマが確認されたのは初めて。

　市によると、クマが確認されたのは同日午後5時ごろ。有害鳥獣の捕獲を目的に山林内へ設置していたセンサーカメラに、成獣とみられるクマの姿が映っていた。映像が確認された場所は北区道場町の山林。

センサーカメラの写真（神戸市提供）

　この情報を受け、市は庁内や教育委員会、兵庫県の関係機関へ速報を伝達し、現場近くにあるゴルフ場にも連絡。職員を派遣して注意喚起を行ったという。今後も兵庫県警察と連携しながら、周辺地域の状況確認や情報収集を続ける。

　市は市民に対し、クマとの遭遇を避けるため、夕方から早朝にかけての外出を控えめにするよう要請。万が一、クマを見かけた場合は、十分な距離を保って落ち着いてその場を離れ、大声を出したり追い払おうとしたりしないよう呼びかけている。

　また、クマを人里に引き寄せる原因となることから、食べ物や生ごみを屋外に放置しないことや、山林や草むらへ不用意に立ち入らないことも求めている。市は「新たな情報が判明次第、速やかに公表する」としている。クマを目撃した場合は神戸市鳥獣相談ダイヤル078-333-4408まで。