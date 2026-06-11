【人生逆転！私の勝ち】娘のおかげで人生のやり直し！姉はドンマイ人生ね…＜第12話＞#4コマ母道場
きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。
第12話 気の毒なお姉ちゃん！
【編集部コメント】
すっごい上から目線（苦笑）。アキナさんのことを「気の毒」とか「これからずっとコンプレックスを抱えて生きる」とか「落胆続きな人生」とか……。そんなことを思っているハルミさんの方が、ずっと、ずーーっと、ずーーーーっと「気の毒」な気がするのですが……。果たしてそんなハルミさんの言葉を聞いた家族は、なんと反応するのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第12話 気の毒なお姉ちゃん！
【編集部コメント】
すっごい上から目線（苦笑）。アキナさんのことを「気の毒」とか「これからずっとコンプレックスを抱えて生きる」とか「落胆続きな人生」とか……。そんなことを思っているハルミさんの方が、ずっと、ずーーっと、ずーーーーっと「気の毒」な気がするのですが……。果たしてそんなハルミさんの言葉を聞いた家族は、なんと反応するのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙