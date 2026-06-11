JO1＆INIスペシャルユニット「JI BLUE」渋谷・宮下パーク登場 “SAMURAI BLUE祭”点灯式で日本代表にエール「微力ではありますが…」
【モデルプレス＝2026/06/11】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の與那城奨・白岩瑠姫・河野純喜・佐藤景瑚・川西拓実・金城碧海、INI（アイエヌアイ）の西洸人・高塚大夢 （※「高」は正式には「はしごだか」）・後藤威尊・佐野雄大・池崎理人（ ※「崎」は正式には「たつさき」）（※田島将吾は腰痛の療養中のため欠席）で結成されたスペシャルユニット「JI BLUE（ジェイアイ ブルー）」が6月11日、渋谷・MIYASHITA PARKで開催された「SAMURAI BLUE祭 点灯式 〜いざ、最高の景色へ〜」に出席。「SAMURAI BLUE祭」の開幕を告げた。
【写真】LAPONEスペシャルユニット、渋谷宮下パーク登場
現地時間の6月11日（※日本時間では6月12日4時）に開幕を迎える「FIFAワールドカップ2026」。SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）を応援するリアルイベント「SAMURAI BLUE祭」（6月11日〜6月28日）の“応援提灯”を点灯するために、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーを務めるJI BLUEが駆けつけた。川西が西の肩に手を置いて入場するなど、イベント開始から仲の良さ全開。中央のボタンを11人で一斉に押すと、会場が青一色に染まった。
河野は5月31日に東京・国立競技場で開催された「キリンチャレンジカップ2026」ピッチレベルにて「景色」をパフォーマンスしたことを振り返り、「応援団の皆さんの前でパフォーマンスさせていただいたんですけど、本当に皆さん一緒に応援する気持ちと言いますか、熱量が高くて、今もうまさに（「FIFAワールドカップ2026」が）始まりますけど、熱量がどんどん高まってるなっていうのを感じます」と間近で応援の力を感じたことを話した。
與那城はJI BLUEを代表してSAMURAI BLUEとサポーターへメッセージ。「僕たちだけではなく日本を巻き込んで皆でサッカーを応援して1つになって、最高の景色を目指したいと思っております」と意気込み「僕たちも微力ではありますが、日本から応援して皆さんの力を選手の皆さんに届けたいと思います」と伝えた。
JO1とINIのメンバーの12人で結成されたJI BLUEは、2025年11月にサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーに就任。サッカーと音楽の力を融合させ、SAMURAI BLUEの「最高の景色を2026」の応援の輪を日本中、世界中に広げるとともに、夢を追い続ける全ての人々の挑戦を後押しすべく活動している。（modelpress編集部）
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◆JI BLUE、点灯式登場
現地時間の6月11日（※日本時間では6月12日4時）に開幕を迎える「FIFAワールドカップ2026」。SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）を応援するリアルイベント「SAMURAI BLUE祭」（6月11日〜6月28日）の“応援提灯”を点灯するために、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーを務めるJI BLUEが駆けつけた。川西が西の肩に手を置いて入場するなど、イベント開始から仲の良さ全開。中央のボタンを11人で一斉に押すと、会場が青一色に染まった。
河野は5月31日に東京・国立競技場で開催された「キリンチャレンジカップ2026」ピッチレベルにて「景色」をパフォーマンスしたことを振り返り、「応援団の皆さんの前でパフォーマンスさせていただいたんですけど、本当に皆さん一緒に応援する気持ちと言いますか、熱量が高くて、今もうまさに（「FIFAワールドカップ2026」が）始まりますけど、熱量がどんどん高まってるなっていうのを感じます」と間近で応援の力を感じたことを話した。
與那城はJI BLUEを代表してSAMURAI BLUEとサポーターへメッセージ。「僕たちだけではなく日本を巻き込んで皆でサッカーを応援して1つになって、最高の景色を目指したいと思っております」と意気込み「僕たちも微力ではありますが、日本から応援して皆さんの力を選手の皆さんに届けたいと思います」と伝えた。
◆JO1＆INI、SPユニット結成
JO1とINIのメンバーの12人で結成されたJI BLUEは、2025年11月にサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーに就任。サッカーと音楽の力を融合させ、SAMURAI BLUEの「最高の景色を2026」の応援の輪を日本中、世界中に広げるとともに、夢を追い続ける全ての人々の挑戦を後押しすべく活動している。（modelpress編集部）
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