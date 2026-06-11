12日放送「Mステ」なにわ男子×Aぇ! group、関西の先輩の名曲2曲カバー「事務所の色全開で、全力で楽しみたい」NiziU・リトグリらも出演【アーティスト＆楽曲一覧】
【モデルプレス＝2026/06/11】テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』が、6月12日よる9時より放送。なにわ男子、Aぇ! group、NiziUらが出演する。
【写真】王冠＆ド派手衣装でドームに立つなにわ男子
なにわ男子とAぇ! groupが関西の先輩のヒット曲をカバー。SUPER EIGHTの「ズッコケ男道」、KinKi Kidsの「フラワー」をパフォーマンスする。コラボを前に「一緒にできるのはすごくうれしいので、事務所の色全開で、全力で楽しみたいと思います」となにわ男子・道枝駿佑。西畑大吾も「久しぶりにAぇさんと歌うのでとても楽しみです。ワチャワチャ関西な雰囲気を楽しんでいただきたいです」と意気込んだ。
一方のAぇ! groupも「切磋琢磨したライバルと一緒に先輩の曲をカバーできてうれしいです。グループ結成前から一緒にパフォーマンスしてきたのでチームワークはバッチリです。息を合わせて頑張ります！」と佐野晶哉が語れば、正門良規も「キラキラのなにわ男子とギラギラのAぇ! group、2組の関西パワーを余す事なくぶつけたいと思います」と力を込めた。先輩たちの名曲を2組がどのように表現するのか。
マイケル・ジャクソンを愛するアーティストによるSPカバーメドレーも。Ayumu Imazuは1979年リリースの「Rock With You」、Little Glee Monsterはマイケル・ジャクソンが在籍したグループ・ジャクソン5の「I Want You Back」（1969年）をカバーする。ケント・モリはユーコ・スミダ・ジャクソンと共演。マイケルの名曲「Billie Jean」「The Way You Make Me Feel」「Beat It」をメドレーで披露する。マイケル本人に選ばれ、認められた日本人2人による渾身のパフォーマンスは必見だ。
NiziUは7月1日発売のベストアルバムから、2024年リリースの「SWEET NONFICTION」、2020年のプレデビュー曲「Make you happy」をメドレーで披露する。ストリーミング累計3億回を突破した大人気曲「Make you happy」のパフォーマンスを前に、「当時からさらにパワーアップした姿を」（AYAKA）、「6年目の縄跳びダンスや可愛い歌詞に注目して見ていただけたら」（MAYUKA）と本人たちも意気込み十分。MIIHIは「皆さんにたくさん愛していただいたMake you happyとSWEET NONFICTIONを披露させていただきます！久しぶりに披露するので緊張しますが精いっぱい頑張ります」とコメントを寄せた。
ほかにも、 圧倒的なダンスパフォーマンスと魅力的な歌声で世界へ発信するZ世代を代表するグローバルアーティスト・Ayumu ImazuがMステ初登場し、アルバム収録の「CLASSIC」を披露。Aぇ! groupはグループ初主演映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」の主題歌「でこぼこライフ」を。ORANGE RANGEはDAZNサッカーアンセム「1000％」を披露する。
デビュー5周年イヤーのなにわ男子は話題のCMソング「Gimme The Day」と、アルバムのリード曲「Celebrate」をパフォーマンス。Little Glee Monsterは話題のドラマ主題歌「一輪」を歌唱する。（modelpress編集部）
Ayumu Imazu「CLASSIC」「Rock With You（マイケル・ジャクソン）」
Aぇ! group「でこぼこライフ」
ORANGE RANGE「1000％」
ケント・モリ「Billie Jean」「The Way You Make Me Feel」「Beat It」（マイケル・ジャクソン）
なにわ男子「Gimme The Day」「Celebrate」
なにわ男子×Aぇ! group「ズッコケ男道」「フラワー」
NiziU「SWEET NONFICTION」「Make you happy」
Little Glee Monster「一輪」「I Want You Back（ジャクソン5）」
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◆なにわ男子×Aぇ! group、関西の先輩の名曲2曲カバー
なにわ男子とAぇ! groupが関西の先輩のヒット曲をカバー。SUPER EIGHTの「ズッコケ男道」、KinKi Kidsの「フラワー」をパフォーマンスする。コラボを前に「一緒にできるのはすごくうれしいので、事務所の色全開で、全力で楽しみたいと思います」となにわ男子・道枝駿佑。西畑大吾も「久しぶりにAぇさんと歌うのでとても楽しみです。ワチャワチャ関西な雰囲気を楽しんでいただきたいです」と意気込んだ。
◆マイケル・ジャクソンのSPカバーメドレーも
マイケル・ジャクソンを愛するアーティストによるSPカバーメドレーも。Ayumu Imazuは1979年リリースの「Rock With You」、Little Glee Monsterはマイケル・ジャクソンが在籍したグループ・ジャクソン5の「I Want You Back」（1969年）をカバーする。ケント・モリはユーコ・スミダ・ジャクソンと共演。マイケルの名曲「Billie Jean」「The Way You Make Me Feel」「Beat It」をメドレーで披露する。マイケル本人に選ばれ、認められた日本人2人による渾身のパフォーマンスは必見だ。
◆NiziU、“3億回再生”の「Make you happy」含む2曲披露
NiziUは7月1日発売のベストアルバムから、2024年リリースの「SWEET NONFICTION」、2020年のプレデビュー曲「Make you happy」をメドレーで披露する。ストリーミング累計3億回を突破した大人気曲「Make you happy」のパフォーマンスを前に、「当時からさらにパワーアップした姿を」（AYAKA）、「6年目の縄跳びダンスや可愛い歌詞に注目して見ていただけたら」（MAYUKA）と本人たちも意気込み十分。MIIHIは「皆さんにたくさん愛していただいたMake you happyとSWEET NONFICTIONを披露させていただきます！久しぶりに披露するので緊張しますが精いっぱい頑張ります」とコメントを寄せた。
ほかにも、 圧倒的なダンスパフォーマンスと魅力的な歌声で世界へ発信するZ世代を代表するグローバルアーティスト・Ayumu ImazuがMステ初登場し、アルバム収録の「CLASSIC」を披露。Aぇ! groupはグループ初主演映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」の主題歌「でこぼこライフ」を。ORANGE RANGEはDAZNサッカーアンセム「1000％」を披露する。
デビュー5周年イヤーのなにわ男子は話題のCMソング「Gimme The Day」と、アルバムのリード曲「Celebrate」をパフォーマンス。Little Glee Monsterは話題のドラマ主題歌「一輪」を歌唱する。（modelpress編集部）
◆6月12日放送「Mステ」出演アーティスト・歌唱曲
Ayumu Imazu「CLASSIC」「Rock With You（マイケル・ジャクソン）」
Aぇ! group「でこぼこライフ」
ORANGE RANGE「1000％」
ケント・モリ「Billie Jean」「The Way You Make Me Feel」「Beat It」（マイケル・ジャクソン）
なにわ男子「Gimme The Day」「Celebrate」
なにわ男子×Aぇ! group「ズッコケ男道」「フラワー」
NiziU「SWEET NONFICTION」「Make you happy」
Little Glee Monster「一輪」「I Want You Back（ジャクソン5）」
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