【日本株ランキング】キオクシア首位を維持、AI・半導体関連株に人気集中
PayPay証券で2026年5月1日〜31日の期間に買付された国内株式のうち、売買代金が高い人気銘柄をランキング形式で紹介します。ランキングでは「キオクシアホールディングス」が1位となり、「フジクラ」「JX金属」「ソフトバンクグループ」などAI・半導体、データセンター関連銘柄が上位に入りました。
○【国内株式】2026年5月人気銘柄ランキング
1位 キオクシアホールディングス
2位 フジクラ
3位 JX金属
4位 ソフトバンクグループ
5位 任天堂
6位 古河電気工業
7位 三菱重工業
8位 日経平均チャレンジコース(日経平均レバレッジETF)
9位 イビデン
10位 村田製作所
○AI・半導体関連への関心が継続
1位「キオクシアホールディングス」、2位「フジクラ」、3位「JX金属」、4位「ソフトバンクグループ」と、5月もAI・半導体、データセンター関連の銘柄が上位に並びました。9位「イビデン」、11位「アドバンテスト」、18位「東京エレクトロン」、22位「KOKUSAI ELECTRIC」、30位「SUMCO」などもランクインしており、AI需要の拡大を背景に、半導体製造装置や部材、メモリー関連への関心が強かったようです。
また、データセンターの拡大に伴う通信インフラ需要への期待から、2位「フジクラ」、6位「古河電気工業」、28位「住友電気工業」と、電線・光ファイバー関連も引き続き上位に入りました。
そのほか、7位「三菱重工業」、16位「IHI」、17位「川崎重工業」と重工各社が上位に入り、防衛やエネルギー関連への関心も根強く見られました。さらに、8位「日経平均チャレンジコース（日経平均レバレッジETF）」、24位「日経平均逆チャレンジコース（日経平均ダブルインバースETF）」もランクインし、日経平均の値動きを狙う取引も活発だったことが読み取れます。
○ランキングTOP30一覧
【国内株式 売買代金】1〜5位
【国内株式 売買代金】6〜10位
【国内株式 売買代金】11〜15位
【国内株式 売買代金】16〜20位
【国内株式 売買代金】21〜25位
【国内株式 売買代金】26〜30位
PayPay証券 「PayPay証券」は、はじめての方でもスマートフォンからカンタンに資産運用が始められるスマホ証券です。日米の有名企業の株式や投資信託を100円から購入できるほか、NISAにも対応。普段お使いのPayPayアプリ内からスムーズに資産運用が始められ、PayPayポイントを使った投資も可能です。「誰もが資産運用をはじめられる世界」を目指し、将来に向けた資産形成をサポートする身近な金融機関としてサービスを展開しています。 PayPay証券：https://www.paypay-sec.co.jp/ この著者の記事一覧はこちら
○【国内株式】2026年5月人気銘柄ランキング
1位 キオクシアホールディングス
3位 JX金属
4位 ソフトバンクグループ
5位 任天堂
6位 古河電気工業
7位 三菱重工業
8位 日経平均チャレンジコース(日経平均レバレッジETF)
9位 イビデン
10位 村田製作所
○AI・半導体関連への関心が継続
1位「キオクシアホールディングス」、2位「フジクラ」、3位「JX金属」、4位「ソフトバンクグループ」と、5月もAI・半導体、データセンター関連の銘柄が上位に並びました。9位「イビデン」、11位「アドバンテスト」、18位「東京エレクトロン」、22位「KOKUSAI ELECTRIC」、30位「SUMCO」などもランクインしており、AI需要の拡大を背景に、半導体製造装置や部材、メモリー関連への関心が強かったようです。
また、データセンターの拡大に伴う通信インフラ需要への期待から、2位「フジクラ」、6位「古河電気工業」、28位「住友電気工業」と、電線・光ファイバー関連も引き続き上位に入りました。
そのほか、7位「三菱重工業」、16位「IHI」、17位「川崎重工業」と重工各社が上位に入り、防衛やエネルギー関連への関心も根強く見られました。さらに、8位「日経平均チャレンジコース（日経平均レバレッジETF）」、24位「日経平均逆チャレンジコース（日経平均ダブルインバースETF）」もランクインし、日経平均の値動きを狙う取引も活発だったことが読み取れます。
○ランキングTOP30一覧
【国内株式 売買代金】1〜5位
【国内株式 売買代金】6〜10位
【国内株式 売買代金】11〜15位
【国内株式 売買代金】16〜20位
【国内株式 売買代金】21〜25位
【国内株式 売買代金】26〜30位
PayPay証券 「PayPay証券」は、はじめての方でもスマートフォンからカンタンに資産運用が始められるスマホ証券です。日米の有名企業の株式や投資信託を100円から購入できるほか、NISAにも対応。普段お使いのPayPayアプリ内からスムーズに資産運用が始められ、PayPayポイントを使った投資も可能です。「誰もが資産運用をはじめられる世界」を目指し、将来に向けた資産形成をサポートする身近な金融機関としてサービスを展開しています。 PayPay証券：https://www.paypay-sec.co.jp/ この著者の記事一覧はこちら