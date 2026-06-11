おうちカフェを満喫！おしゃれな「アメリカンモーニング」レシピ8選
朝から幸せ♪ とっておきのアメリカンモーニング
ワッフルのモーニングプレート
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手軽でおしゃれな、ワンプレート朝食のご紹介です。作り置きしたベルギーワッフルは、リベイクすることでサクッとした食感に。甘い香りで朝から幸せな気分を味わえます♪
ワッフルのモーニングプレート｜Instagram（@o.tokooo）クロワッサンのモーニングプレート
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専門店のクロワッサンを主役にした、心躍るカフェ風ワンプレート朝食です。サクサクのパンに、スクランブルエッグやアボカドサラダなど、彩り豊かな野菜やおかずを合わせて栄養満点かつ華やかに！
自家製グラノーラを添えたヨーグルトとコーヒーも並べれば、ホテルのモーニングのような食卓が完成します♪ 朝から幸せな気分になれる、ボリュームたっぷりのひと皿です。
クロワッサンのモーニングプレート｜Instagram（@sakosako352）ベーグルプレート
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＠hi1719yuさんは、メープルシロップでコトコト煮た苺ジャムをたっぷり添えた「ベーグルプレート」を楽しんでいます。
ベーグルは、ニューヨークをはじめアメリカで親しまれている定番の朝食メニュー。クリームチーズやスモークサーモンを合わせるイメージが強いですが、ジャムやピーナッツバターを塗って楽しむのも人気です。
さらに、オムレツやベーコン、フルーツを添えれば、まるでカフェのようなアメリカンブレックファストに。もちもち食感のベーグルと、メープルシロップのやさしい甘さをまとった苺ジャムの組み合わせが、朝のひとときをちょっと特別にしてくれます。
ベーグルプレート｜Instagram（@hi1719yu）新玉ねぎとベーコンのチーズマフィン
旬の新玉ねぎの甘みとベーコンの塩気のバランスが絶妙な、甘くないお食事系マフィンです。米粉ベースの生地に2種のチーズと粒マスタードを効かせれば、風味豊かな味わいに仕上がります。
朝ごはんや休日の軽めランチにもぴったりです！ 冷凍保存ができるので、時間のあるときに作り置きしておけば、忙しい朝も温め直すだけですぐに食べられます。手軽に満足感を味わえるひと品です。
新玉ねぎとベーコンのチーズマフィン｜Instagram（@sarina_recipe）シナモンロール
朝に甘いものを食べたくなったら、初心者でも簡単に作れるシナモンロールを作ってみませんか？ 生地は、材料を混ぜるだけでこねずに作れるのでお手軽です♪ 夜のうちに仕込んでおけば、朝は焼くだけ！
朝食として食べやすいよう、バターや砂糖は控えめにするのがポイントです。シナモンの量を調整できるので、自分好みのシナモンロールができますよ♪
シナモンロール｜Instagram（@noe_pan.life）アボカドトースト＆ピザトースト
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＠noamayomiさんは、お取り寄せしたこだわりのパンで、ピザトーストとアボカドトーストを楽しんでいます。なかでも、トマトジュースを練り込んだパンに新玉ねぎとフルーツトマトをのせたピザトーストがお気に入りなのだそう。
トーストは、アメリカの朝食でも定番のメニュー。なかでも、つぶしたアボカドをのせて楽しむ「アボカドトースト」は、カフェやブランチで人気の定番メニューとして親しまれています。バターやジャムを塗るだけでなく、チーズや野菜を組み合わせたオープントーストスタイルも広く楽しまれています。
いつもと変わらない朝でも、家族みんなで食卓を囲めば特別な時間に。焼きたてパンの香りに包まれる朝は、なんだかわくわくした気分になりますね。トーストの香ばしい香りと彩り豊かな具材が、一日の始まりを明るくしてくれそうです。
アボカドトースト＆ピザトースト｜Instagram（@noamayomi）スフレオムレツ
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美しいブルーの器に映える、彩り豊かなワンプレートごはん。口に入れた瞬間「しゅわっ、ふわっ」ととろける、至福のスフレオムレツが主役です♪ やさしい卵の味わいで朝から幸せな気分に浸れます。
副菜には、さっぱりとした紫キャベツのマリネや新鮮な野菜を添えて、栄養も彩りも満点。すっきりしない季節にも、パッと気分を軽やかにしてくれる、目にも舌にも嬉しいプレートです。
スフレオムレツ｜Instagram（@asachii000chi）ヨーグルトボウル
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＠erikanogohanさんは、バナナやナッツをたっぷり添えたヨーグルトボウルで、ヘルシーな朝時間を楽しんでいます。ベリー系のフルーツが映える鮮やかなトルコブルーの器は、色味はもちろん、質感やサイズ感もお気に入りなのだそう。
アメリカでは、ヨーグルトにフルーツやナッツ、グラノーラを合わせたヨーグルトボウルが朝食やブランチの定番。手軽に作れて栄養バランスも取りやすいことから、多くの家庭やカフェで親しまれています。
彩り豊かなフルーツとお気に入りの器があれば、いつもの朝食もちょっぴり特別に。見た目にも気分が上がる、アメリカンスタイルの朝ごはんです。
ヨーグルトボウル｜Instagram（@erikanogohan）
いつもの食材で特別な朝ごはんを楽しもう
いつもの食材を少し工夫するだけで、朝食が特別なものに変わります。今回ご紹介したレシピは、どれも手軽に作れるものばかり！
お気に入りのお皿に盛り付ければ、あっという間におうちカフェの完成です。梅雨の時期は気分が晴れない日もありますが、いつもより少し特別な朝ごはんが気持ちを明るくしてくれるはず。おいしい朝ごはんで素敵な1日をスタートさせてくださいね。