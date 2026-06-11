おうちカフェを満喫！おしゃれな「アメリカンモーニング」レシピ8選

雨が続く梅雨の時期は、なんだか気分も沈みがちですよね。そんな日は、おうちでちょっと特別な朝ごはんを楽しんでみませんか？ この記事では、スーパーで買える身近な食材を使って手軽に作れる、おしゃれな「アメリカンモーニング」のレシピをご紹介します。美味しいモーニングで、雨の日の朝を楽しみましょう！

朝から幸せ♪ とっておきのアメリカンモーニング

ワッフルのモーニングプレート

手軽でおしゃれな、ワンプレート朝食のご紹介です。作り置きしたベルギーワッフルは、リベイクすることでサクッとした食感に。甘い香りで朝から幸せな気分を味わえます♪





一緒に添えるポトフは、朝一番に鍋へ具材を入れるだけのほったらかし調理で完成！ 塩麹と塩胡椒のシンプルな味付けなので素材の旨みを感じられますよ。手間をかけずに、ちょっと特別な朝の時間を満喫できる嬉しいプレートです。ワッフルのモーニングプレート｜Instagram（@o.tokooo）クロワッサンのモーニングプレート出典：https://www.instagram.com

専門店のクロワッサンを主役にした、心躍るカフェ風ワンプレート朝食です。サクサクのパンに、スクランブルエッグやアボカドサラダなど、彩り豊かな野菜やおかずを合わせて栄養満点かつ華やかに！



自家製グラノーラを添えたヨーグルトとコーヒーも並べれば、ホテルのモーニングのような食卓が完成します♪ 朝から幸せな気分になれる、ボリュームたっぷりのひと皿です。

クロワッサンのモーニングプレート｜Instagram（@sakosako352）ベーグルプレート出典：https://www.instagram.com

＠hi1719yuさんは、メープルシロップでコトコト煮た苺ジャムをたっぷり添えた「ベーグルプレート」を楽しんでいます。



ベーグルは、ニューヨークをはじめアメリカで親しまれている定番の朝食メニュー。クリームチーズやスモークサーモンを合わせるイメージが強いですが、ジャムやピーナッツバターを塗って楽しむのも人気です。



さらに、オムレツやベーコン、フルーツを添えれば、まるでカフェのようなアメリカンブレックファストに。もちもち食感のベーグルと、メープルシロップのやさしい甘さをまとった苺ジャムの組み合わせが、朝のひとときをちょっと特別にしてくれます。

ベーグルプレート｜Instagram（@hi1719yu）新玉ねぎとベーコンのチーズマフィン

旬の新玉ねぎの甘みとベーコンの塩気のバランスが絶妙な、甘くないお食事系マフィンです。米粉ベースの生地に2種のチーズと粒マスタードを効かせれば、風味豊かな味わいに仕上がります。



朝ごはんや休日の軽めランチにもぴったりです！ 冷凍保存ができるので、時間のあるときに作り置きしておけば、忙しい朝も温め直すだけですぐに食べられます。手軽に満足感を味わえるひと品です。

新玉ねぎとベーコンのチーズマフィン｜Instagram（@sarina_recipe）シナモンロール

朝に甘いものを食べたくなったら、初心者でも簡単に作れるシナモンロールを作ってみませんか？ 生地は、材料を混ぜるだけでこねずに作れるのでお手軽です♪ 夜のうちに仕込んでおけば、朝は焼くだけ！



朝食として食べやすいよう、バターや砂糖は控えめにするのがポイントです。シナモンの量を調整できるので、自分好みのシナモンロールができますよ♪

シナモンロール｜Instagram（@noe_pan.life）アボカドトースト＆ピザトースト出典：https://www.instagram.com

＠noamayomiさんは、お取り寄せしたこだわりのパンで、ピザトーストとアボカドトーストを楽しんでいます。なかでも、トマトジュースを練り込んだパンに新玉ねぎとフルーツトマトをのせたピザトーストがお気に入りなのだそう。



トーストは、アメリカの朝食でも定番のメニュー。なかでも、つぶしたアボカドをのせて楽しむ「アボカドトースト」は、カフェやブランチで人気の定番メニューとして親しまれています。バターやジャムを塗るだけでなく、チーズや野菜を組み合わせたオープントーストスタイルも広く楽しまれています。



いつもと変わらない朝でも、家族みんなで食卓を囲めば特別な時間に。焼きたてパンの香りに包まれる朝は、なんだかわくわくした気分になりますね。トーストの香ばしい香りと彩り豊かな具材が、一日の始まりを明るくしてくれそうです。

アボカドトースト＆ピザトースト｜Instagram（@noamayomi）スフレオムレツ出典：https://www.instagram.com

美しいブルーの器に映える、彩り豊かなワンプレートごはん。口に入れた瞬間「しゅわっ、ふわっ」ととろける、至福のスフレオムレツが主役です♪ やさしい卵の味わいで朝から幸せな気分に浸れます。



副菜には、さっぱりとした紫キャベツのマリネや新鮮な野菜を添えて、栄養も彩りも満点。すっきりしない季節にも、パッと気分を軽やかにしてくれる、目にも舌にも嬉しいプレートです。

スフレオムレツ｜Instagram（@asachii000chi）ヨーグルトボウル出典：https://www.instagram.com

＠erikanogohanさんは、バナナやナッツをたっぷり添えたヨーグルトボウルで、ヘルシーな朝時間を楽しんでいます。ベリー系のフルーツが映える鮮やかなトルコブルーの器は、色味はもちろん、質感やサイズ感もお気に入りなのだそう。



アメリカでは、ヨーグルトにフルーツやナッツ、グラノーラを合わせたヨーグルトボウルが朝食やブランチの定番。手軽に作れて栄養バランスも取りやすいことから、多くの家庭やカフェで親しまれています。



彩り豊かなフルーツとお気に入りの器があれば、いつもの朝食もちょっぴり特別に。見た目にも気分が上がる、アメリカンスタイルの朝ごはんです。

ヨーグルトボウル｜Instagram（@erikanogohan）

いつもの食材で特別な朝ごはんを楽しもう

いつもの食材を少し工夫するだけで、朝食が特別なものに変わります。今回ご紹介したレシピは、どれも手軽に作れるものばかり！



お気に入りのお皿に盛り付ければ、あっという間におうちカフェの完成です。梅雨の時期は気分が晴れない日もありますが、いつもより少し特別な朝ごはんが気持ちを明るくしてくれるはず。おいしい朝ごはんで素敵な1日をスタートさせてくださいね。