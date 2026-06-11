『乃木坂46ANN』発、“鷲尾史保”が実写ドラマ化 主演は川崎桜 共演に小川彩【コメントあり】
ニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜 深1：00）で誕生した名物キャラ“鷲尾さん”が、完全オリジナルドラマ『野球少女鷲尾』として実写化することが決定した。フジテレビが運営する縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」にて、12日0時より独占配信される。
【写真】久保史緒里×楽天のコラボグッズ
『野球少女鷲尾』は、野球が大好きでありながら、過去のトラウマからその想いを心の奥にしまい込んできた主人公・鷲尾史保が、自分の“好き”と向き合い、自分らしさを取り戻していく姿を描いた作品。鷲尾を演じるのは、乃木坂46の川崎桜（崎＝たつさき）。自分の気持ちを抑えてきた鷲尾が、少しずつ殻を破り、前に進んでいく過程を描く。
“鷲尾さん”は、『乃木坂46のオールナイトニッポン』の人気コーナーから生まれた、2代目パーソナリティの久保史緒里にそっくりで東北楽天ゴールデンイーグルスのことを熱弁する名物キャラクター。リスナーとのやり取りの中で形作られてきた存在で、ちょっぴり不器用で気づけば空回りしているが、それでいてとびきり愛おしい魅力を持ち、人気を集めてきた。
そのラジオのキャラクターを元にオリジナルドラマとして実写化した『野球少女鷲尾』では、野球への強い想いを抱えながらも、それを隠して生きる大学生・鷲尾史保として表現する。ラジオで親しまれてきたキャラクターの魅力を残しつつ、映像ならではの新たな青春ドラマとして再構築。これまでとは少し違う、「鷲尾さん」の新たな一面を楽しめる。
さらに、同グループの小川彩が演じるのは、心から好きと言えるものに出会えず、悩みを抱える金森凜。鷲尾とは対照的な金森が、出会いをきっかけに少しずつ変わっていく姿も見どころとなっている。就職活動や恋愛など、思い通りにいかない日常の中で、2人が共に支え合いながら成長していく姿が描かれる。そして2人が出会うきっかけでもあるアルバイト先のスポーツバーの店長・倉田大地役として、お笑いコンビ・マシンガンズの西堀亮も出演。史保の隠しきれていない強烈な野球愛や謎の言動を温かく見守り、凜との縁を繋ぐという、物語の起点となるポジションを演じる。
きょう10日放送の『乃木坂46のオールナイトニッポン』では、『野球少女鷲尾』に出演する川崎、小川、西堀の3人が生出演し、番組内で本作の情報を発表。撮影現場の舞台裏や見どころなど、ここでしか聴けないエピソードが盛りだくさんの特別な生放送となった。
本作は、野球をモチーフにしたエピソードや小ネタが散りばめられ、個性豊かな仲間たちとの軽快なやり取りが続く。物語がテンポよく展開していく中で、登場人物それぞれの悩みや成長が織り込まれている。自分の“好き”なこととどう向き合うか？というシンプルで普遍的なテーマを軸に、自分の気持ちを認めること、そして誰かの“好き”を受け入れることの大切さを伝えていく。
また、乃木坂46の2人が演じる本作には、“あの振り付け”を彷彿（ほうふつ）とさせるシーンも登場。さらに、ラストシーンは東北楽天ゴールデンイーグルスの本拠地・楽天モバイル 最強パーク宮城にて撮影を実施。スタジアムならではの臨場感あふれる映像も見どころとなっている。
■川崎桜（乃木坂46）コメント
「コミックを読んだ時、どこか人との距離を測ってしまう鷲尾の不器用さにとても共感しました。撮影は緊張しましたが、現場が本当に温かくて、毎日撮影に行くのが楽しみでした。物語が進むにつれて、好きなものを“好き”と言えるようになっていく鷲尾の変化がとても愛おしかったです。その温かい空気感は作品を通してみなさんにも感じ取っていただけると思います。この作品が、誰かの“好き”を大切にするきっかけになればうれしいです。
■小川彩（乃木坂46）
先輩が大切にされてきた番組から生まれた作品のドラマ化が決まり、出演させていただけてとてもうれしかったです。平野監督とこうしてまたご一緒できたこともうれしかったですし、撮影もとても楽しかったです。私は鷲尾さんの後輩で同じバイト先の金森凛を演じています。撮影を通してさらに野球のルールや魅力を知り、リアルとリンクしているような感覚もありました。好きなことを突き詰める楽しさや、大切な人を想う気持ちが伝わると思います。笑いあり、胸が熱くなるシーンもありの、引き込まれる作品です。ぜひご覧ください！
■西堀 亮（マシンガンズ）
川崎さんと小川さんがあまりにキラキラしていて、“自分にもこんな時代あったかな”と考えましたが、たぶんなかったです。ぜひ『野球少女鷲尾』をご覧ください！
【ストーリー】
野球が大好きだけど、過去のトラウマから“好き”を隠してきた大学生の鷲尾史保（川崎桜）。一方、心から好きなものが見つからない金森凜（小川彩）。バイト先のスポーツバーで急接近した２人は、就活の苦戦や失恋など次々と飛んでくる人生の変化球を、最強の友情で打ち返し、自分の“好き”と向き合い成長していく、笑って泣ける青春群像劇！
【ドラマ概要】
■タイトル：『野球少女鷲尾』（全60話）
■配信：6月12日（金）0時〜独占配信開始
■出演：川崎 桜（乃木坂46）／小川 彩（乃木坂46）／芹澤雛梨／青山凌大／めがね／大村和明／細谷美月／松尾そのま／菅原帆波／田中沙友里／益田恭平／前すすむ（TOKYO COOL）／八重澤ひとみ／今江敏晃／西堀 亮（マシンガンズ）
■原作／原作著者：乃木坂46のオールナイトニッポン
■スタッフ
脚本：市東さやか
演出：平野 眞
プロデュース：田上向日葵／山下航平
プロデューサー：佐藤龍春
制作協力：ニッポン放送／石川昭人／岡本健太／楽天野球団
制作プロダクション：インナップ
制作著作：フジテレビ
【写真】久保史緒里×楽天のコラボグッズ
『野球少女鷲尾』は、野球が大好きでありながら、過去のトラウマからその想いを心の奥にしまい込んできた主人公・鷲尾史保が、自分の“好き”と向き合い、自分らしさを取り戻していく姿を描いた作品。鷲尾を演じるのは、乃木坂46の川崎桜（崎＝たつさき）。自分の気持ちを抑えてきた鷲尾が、少しずつ殻を破り、前に進んでいく過程を描く。
そのラジオのキャラクターを元にオリジナルドラマとして実写化した『野球少女鷲尾』では、野球への強い想いを抱えながらも、それを隠して生きる大学生・鷲尾史保として表現する。ラジオで親しまれてきたキャラクターの魅力を残しつつ、映像ならではの新たな青春ドラマとして再構築。これまでとは少し違う、「鷲尾さん」の新たな一面を楽しめる。
さらに、同グループの小川彩が演じるのは、心から好きと言えるものに出会えず、悩みを抱える金森凜。鷲尾とは対照的な金森が、出会いをきっかけに少しずつ変わっていく姿も見どころとなっている。就職活動や恋愛など、思い通りにいかない日常の中で、2人が共に支え合いながら成長していく姿が描かれる。そして2人が出会うきっかけでもあるアルバイト先のスポーツバーの店長・倉田大地役として、お笑いコンビ・マシンガンズの西堀亮も出演。史保の隠しきれていない強烈な野球愛や謎の言動を温かく見守り、凜との縁を繋ぐという、物語の起点となるポジションを演じる。
きょう10日放送の『乃木坂46のオールナイトニッポン』では、『野球少女鷲尾』に出演する川崎、小川、西堀の3人が生出演し、番組内で本作の情報を発表。撮影現場の舞台裏や見どころなど、ここでしか聴けないエピソードが盛りだくさんの特別な生放送となった。
本作は、野球をモチーフにしたエピソードや小ネタが散りばめられ、個性豊かな仲間たちとの軽快なやり取りが続く。物語がテンポよく展開していく中で、登場人物それぞれの悩みや成長が織り込まれている。自分の“好き”なこととどう向き合うか？というシンプルで普遍的なテーマを軸に、自分の気持ちを認めること、そして誰かの“好き”を受け入れることの大切さを伝えていく。
また、乃木坂46の2人が演じる本作には、“あの振り付け”を彷彿（ほうふつ）とさせるシーンも登場。さらに、ラストシーンは東北楽天ゴールデンイーグルスの本拠地・楽天モバイル 最強パーク宮城にて撮影を実施。スタジアムならではの臨場感あふれる映像も見どころとなっている。
■川崎桜（乃木坂46）コメント
「コミックを読んだ時、どこか人との距離を測ってしまう鷲尾の不器用さにとても共感しました。撮影は緊張しましたが、現場が本当に温かくて、毎日撮影に行くのが楽しみでした。物語が進むにつれて、好きなものを“好き”と言えるようになっていく鷲尾の変化がとても愛おしかったです。その温かい空気感は作品を通してみなさんにも感じ取っていただけると思います。この作品が、誰かの“好き”を大切にするきっかけになればうれしいです。
■小川彩（乃木坂46）
先輩が大切にされてきた番組から生まれた作品のドラマ化が決まり、出演させていただけてとてもうれしかったです。平野監督とこうしてまたご一緒できたこともうれしかったですし、撮影もとても楽しかったです。私は鷲尾さんの後輩で同じバイト先の金森凛を演じています。撮影を通してさらに野球のルールや魅力を知り、リアルとリンクしているような感覚もありました。好きなことを突き詰める楽しさや、大切な人を想う気持ちが伝わると思います。笑いあり、胸が熱くなるシーンもありの、引き込まれる作品です。ぜひご覧ください！
■西堀 亮（マシンガンズ）
川崎さんと小川さんがあまりにキラキラしていて、“自分にもこんな時代あったかな”と考えましたが、たぶんなかったです。ぜひ『野球少女鷲尾』をご覧ください！
【ストーリー】
野球が大好きだけど、過去のトラウマから“好き”を隠してきた大学生の鷲尾史保（川崎桜）。一方、心から好きなものが見つからない金森凜（小川彩）。バイト先のスポーツバーで急接近した２人は、就活の苦戦や失恋など次々と飛んでくる人生の変化球を、最強の友情で打ち返し、自分の“好き”と向き合い成長していく、笑って泣ける青春群像劇！
【ドラマ概要】
■タイトル：『野球少女鷲尾』（全60話）
■配信：6月12日（金）0時〜独占配信開始
■出演：川崎 桜（乃木坂46）／小川 彩（乃木坂46）／芹澤雛梨／青山凌大／めがね／大村和明／細谷美月／松尾そのま／菅原帆波／田中沙友里／益田恭平／前すすむ（TOKYO COOL）／八重澤ひとみ／今江敏晃／西堀 亮（マシンガンズ）
■原作／原作著者：乃木坂46のオールナイトニッポン
■スタッフ
脚本：市東さやか
演出：平野 眞
プロデュース：田上向日葵／山下航平
プロデューサー：佐藤龍春
制作協力：ニッポン放送／石川昭人／岡本健太／楽天野球団
制作プロダクション：インナップ
制作著作：フジテレビ