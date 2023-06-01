G7サミットを終え、記者会見する高市首相（左奥）。各国首脳の移動に伴う交通規制の影響で多くの記者が会場に移動できず、少人数での開催となった＝17日、フランス東部アルシャン（共同）【アルシャン共同】高市早苗首相の17日（日本時間同）の記者会見は、当初の予定より少人数での開催となった。先進7カ国首脳会議（G7サミット）に出席した各国首脳の移動に伴う交通規制の影響で、フランス東部アルシャンの会見会場に多くの記