自転車で南米コロンビアに到着した3人組（enbiciandoalmundo提供、共同）【サンパウロ共同】サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で母国アルゼンチンの中心選手メッシの勇姿を生で見ようと、自転車で同国から米国まで1万6千キロ以上を9カ月かけて走り抜いた3人組のファンがいる。16日に初戦を無事観戦し、メッシのハットトリックを目撃。共同通信の取材に「本当に信じられない。何でも可能にする本物のスターだ」と喜