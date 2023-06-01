【Minecraft Dungeons 2】 2026年9月29日発売予定

2026年3月に配信された「Minecraft Live」にて電撃発表されたシリーズ最新作「Minecraft Dungeons 2」。XBOX Games Showcase 2026では、最新トレーラーと共に、発売日も発表され、実際にプレイしながら開発陣に質問する機会も与えられた。実際にプレイできたのはわずかな時間だったが、十分にその魅力は感じることができたのでインプレッションをお届けしたい。「Minecraft Dungeons 2」は、9月29日発売予定で、他の「Minecraft」シリーズと同様に、XBOXやPCのほか、Nintendo Switch 2やPS5向けにも発売される。

【『Minecraft Dungeons II』 | 発表トレーラー】

「Minecraft Dungeons」は、「Minecraft」の世界観に、「Diablo」に代表されるハック＆スラッシュ（ハクスラ）の要素を取り入れたアクションRPG。同じ派生タイトルの「Minecraft Legends」が「Age of Empires」や「ピクミン」のようなリアルタイムストラテジー（RTS）を簡略化して「マイクラ」の世界に落とし込んだタイトルであるのに対し、「Minecraft Dungeons」は誰でも、それこそ子どもでも気軽にハクスラが楽しめるようにした野心作だ。「Minecraft」シリーズはこの手の実験的タイトルを生み出すことを得意としているが、「Minecraft Dungeons」はサービス6年で累計プレイヤー数2,500万人を突破しており、2の登場は当然の流れといえる。

開発陣によれば「Minecraft Dungeons」の開発の際に、開発スタッフからゲームデザインについて様々なアイデアがあったものの、まずは「マイクラ」×ハクスラの実現に注力したという。2020年の発売から6年以上が経過し、この間、多くのユーザーからのフィードバックもあり、何より大ヒットを記録し、ユーザーに支持されていることから、「Minecraft Dungeons 2」では、ハクスラ要素を大胆に強化することにしたという。

デモを見て最初に気付いたのは、グラフィックスと演出が強化されていることだ。フィールドに太陽光や月の光が差し込み、大規模な攻撃時には地表が大きく揺れ、アーティファクトらしき攻撃のエフェクトもより派手になっている。

【強化された演出】

ゲーム性の面では、オープンワールドとまではいかないものの、1つのステージはより広大になっており、探索要素が増しているという。ジャンプにより、ある程度の高さまで登れるようになっており、フィールドの立体感が増している。トレーラーでも高低差のあるマップが披露されているが、実際に登ることができるという。迷子にならないように、ガイドが矢印から線に進化しており、どう進めばよいかが一目でわかるようになっている。

【広大な立体世界】

横だけでなく縦にも広がった世界。探索要素も増えているという

アクション面でも大きな違いがジャンプだ。ジャンプ攻撃で特殊な攻撃を繰り出せ、筆者が使ったキャラクターは、ジャンプ攻撃をすると炎のエフェクトが飛び出して、かなり広い範囲にダメージを与えることができた。敵地に飛び込む格好になるため、油断するとすぐ敵に囲まれて倒されてしまう感じだが、攻撃力も高いため、ボス戦で重宝しそうだ。

全体的にバトルはより熾烈になっており、今回マルチプレイを体験したこともあるが、敵の数が多くなり、敵も硬く感じられた。グラフィックスが可愛いからついつい油断してしまうが、ハクスラとしてかなりシビアなゲームになっている。

インベントリも見ることができたが、基本的な構成は同じものの、武器の所に、近接武器と遠隔武器が並んで表示され、アーマーは本家と同じように4つの部位に細分化されている。装備欄の一番下にはタリスマンが新設され、よりキャラクターの強化が複雑かつバラエティに富んだものとなっている。

このタリスマンは無数に存在し、装備することで一定の効果をもたらす。装備して経験を貯めることでより強くなるということで育てる楽しさもあるようだ。

【インベントリ】

アーマーが4つに分かれているのが大きな変化となる

試遊の最後には、特別に大ボスと戦う機会を与えられたが、前作を経験している記者たちが束になっても瞬殺＆全滅という、「Minecraft Dungeons」らしからぬ展開で思わず笑ってしまった。あまりの強さに、これそもそも勝たせるつもりないでしょ、という感じがしなくもなかったが、いずれにしてもどんどん突っ込んでワイワイ楽しむという「Minecraft Dungeons」のカジュアルなイメージはもはや完全に過去のもので、適度に距離を取りながらボスの行動パターンを読み切り、適切なアクションで少しずつ削っていくという、まさにハクスラらしいヒリヒリした動きが求められるゲームになっている。

【ボス戦】

試遊で戦ったのはこのボス。この攻撃を食らうと生存できないので、まずはキッチリ避けることが必要となる

巨大なボスもいる

ひょっとすると「Minecraft Dungeons 2」のライバルは「Diablo 4」になる、かどうかはわからないが、ハクスラとしてしっかり歯ごたえのあるタイトルであることは確認できた。発売は他の新作タイトルより早めの9月なのもよいところだ。

今作では最初からクロスプラットフォームによるマルチプレイにも対応するとのことなので、それぞれ好きなゲームコンソールで手に入れてみんなで歯ごたえのあるハクスラを楽しみたいところだ。

【みんなで楽しもう】