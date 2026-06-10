【フラワーミッフィー】ミッフィーの誕生日を記念したドリンクと新たなレギュラーメニューが登場！
オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」がお届けするドリンクスタンド「フラワーミッフィー ジュースガーデン」では、2026年6月12日（金）より、期間限定のドリンクメニュー「フラワーミッフィー ブルームバースデードリンク」を提供する。また、同日よりレギュラーメニューとして「フラワーミッフィー 桃のごほうびサイダー」が登場する。
「フラワーミッフィー ブルームバースデードリンク」は、人気のブルードレスを身にまとったミッフィーから着想を得た、爽やかな甘さのブルーライチ風味の
乳酸菌サイダー。
ドリンクのアクセントにはグレープフルーツゼリーを合わせ、さっぱりとした飲
み心地に仕上げている。トップにはホイップクリーム、ヨーグルトアイス、ブルーのお花のもなか、さらにアラザンをあしらい、華やかな見た目を演出。6月21日のミッフィーのお誕生日を記念した特別な一杯を、ぜひ楽しんでほしい。
また、「フラワーミッフィー 桃のごほうびサイダー」は、とろけるように濃厚な桃の甘みを爽やかなサイダーに閉じ込めた、初夏にもぴったりのレギュラー
メニュー。
コラーゲン入りの桃ゼリーを加え、ぷるんとした食感も楽しめる。豊かな桃の香りとシュワっと弾ける炭酸の爽快感が重なり合う、ぜいたくな味わいの一杯に仕上げている。暑い日に心ほどけるごほうびの一杯として、ぜひお楽しみを。
＞＞＞新しいドリンクをチェック！（写真5点）
Illustrations Dick Bruna （C） copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com
「フラワーミッフィー ブルームバースデードリンク」は、人気のブルードレスを身にまとったミッフィーから着想を得た、爽やかな甘さのブルーライチ風味の
乳酸菌サイダー。
ドリンクのアクセントにはグレープフルーツゼリーを合わせ、さっぱりとした飲
み心地に仕上げている。トップにはホイップクリーム、ヨーグルトアイス、ブルーのお花のもなか、さらにアラザンをあしらい、華やかな見た目を演出。6月21日のミッフィーのお誕生日を記念した特別な一杯を、ぜひ楽しんでほしい。
メニュー。
コラーゲン入りの桃ゼリーを加え、ぷるんとした食感も楽しめる。豊かな桃の香りとシュワっと弾ける炭酸の爽快感が重なり合う、ぜいたくな味わいの一杯に仕上げている。暑い日に心ほどけるごほうびの一杯として、ぜひお楽しみを。
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Illustrations Dick Bruna （C） copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com
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